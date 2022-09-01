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台中警「8個月開40萬張罰單」罰款破2億　議員控：半夜欺負老百姓

▲▼台中警「8個月開40萬張罰單」罰款破2億　議員控：半夜開欺負老百姓。（圖／翻攝台中市議會）

▲▼台中警「8個月開40萬張罰單」罰款破2億　議員控：半夜開欺負老百姓。（圖／翻攝台中市議會）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨台中市議員鄭功進在警消環衛業務質詢時指出，台中市警方今年截至8月底，已開出近40萬張違規停車的罰單，且大部分開單時間都在深夜及凌晨，非常不近人情，直言根本是「欺負老百姓」。對此，副市長陳子敬表示，將研擬15公尺以下的道路開放夜間停車。

鄭功進質詢台中市警察局長時表示，台中市的警員不通人情，平均一個月開出5萬張罰單，且開單時間是在深夜11點及凌晨6點30分；他以自身經驗舉例，他的自家轎車晚上停在騎樓下，醒來去看就發現被連開兩張，怒嗆「警察不睡覺、不去抓壞人，反而欺負善良的老百姓。」

▲▼台中警「8個月開40萬張罰單」罰款破2億　議員控：半夜開欺負老百姓。（圖／翻攝台中市議會）

▲▼鄭功進表示，他醒來看到兩張罰單，痛罵警方「吃飽太閒喔」。（圖／翻攝台中市議會）

▲▼台中警「8個月開40萬張罰單」罰款破2億　議員控：半夜開欺負老百姓。（圖／翻攝台中市議會）

鄭功進表示，凌晨跟深夜都是離峰時間，在沒有立即危險的情況下，應該以勸導的方式代替開單提醒民眾，質疑警方是為了拚業績才會挑食間開單，光看8個月內開出近40萬張的罰單，罰金至少破2億元。

對此，中市警察局長蔡蒼柏表示，原則上在晚上10時至隔天凌晨6時，警方都採取勸導的方式，不可能要求員警在該時段主動執行違規停車的勤務，如果開出違停罰單，就是有民眾檢舉所致。然而，鄭功進不接受這說法，馬上回「你不要每次都說檢舉啦！」

陳子敬表示，有一些檢舉達人會在檢舉後留在原地等待警察，若員警未到場執法、開單，就會被檢舉瀆職，連市府都非常困擾，但為了解決這問題，將研擬開放夜間停車的相關辦法。

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