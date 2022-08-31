沙漠驚見巨型「狐狸臉」！無人機拍下神奇一幕　網讚嘆：神奇之觀

▲大陸一名攝影師拍到一張由沙漠及湖水形成的「狐狸臉」。（圖／翻攝《快科技》）

圖文／CTWANT

沙漠中的美麗狐狸讓人驚豔！近日大陸攝影師王漢冰拍下新疆沙漠的奇景，在沙漠中的2個水窪像狐狸的眼睛，乍看之下還有點嚇人，此景色引發網友熱烈討論。

據《快科技》報導，攝影師王漢冰7月用無人機在新疆庫木庫里沙漠拍照，一隻「沙漠狐狸」就這樣出現在沙漠之中，從照片中可見，一雙湖水綠的眼睛十分清晰。

據了解，新疆庫木庫里沙漠位於維吾爾自治區巴音郭楞蒙古族自治州，面積達1600平方公里，是世界上海拔最高的沙漠，平均海拔為4000公尺，由庫木庫里沙漠少雨，所以經過強降雨就會出現此景。

王漢冰今（31）日在微博發文說，他的攝影作品《沙狐之眼》獲搜狐舉辦的第8屆「中國無人機影像大賽」年度圖片獎，「我們去的時候正趕上這裡的雨季，幾場大雨過後，在沙漠中形成了許多一汪一汪的湖水，從高空中俯瞰，奇特無比。」在用無人機拍攝時，他意外發現積水像狐狸眼睛，才拍下這罕見的照片。

照片曝光後，網友紛紛留言回應「有點嚇人」、「魯王宮的青眼狐狸」、「沙漠的神奇之觀，就像一隻真的狐仙」、「別攔我，我要去尋寶了」、「大自然真是神奇」、「我覺得很好看啊，越看越喜歡」。

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