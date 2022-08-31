假買島真吸金3.8億　長江集團4人起訴…老闆夫妻遭通緝

▲長江集團台灣分公司董事長楊耀福、顧問吳阮弘涉嫌吸金3.8億元遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

新加坡長江集團負責人魏萬龍等人，涉嫌在4年前，佯稱買下澳洲大克佩爾島，大肆宣傳將打造下一個馬爾地夫，並推出代幣「長江玉幣」，宣稱可用來支付島上消費，前後吸金約3.8億元，台北地檢署偵查後，31日依違反《銀行法》等罪起訴長江集團台灣分公司董事長楊耀福、執行長蕭圓繻等4人，同時對魏萬隆夫妻發布通緝。

長江集團近年大張旗鼓舉行記者會、接受媒體採訪，宣稱集團利用區塊鏈技術，推出「長江玉幣 TKJade Token」，並為了讓長江玉幣真正「落地應用」，直接購買澳洲昆士蘭州中部的大克佩爾島（Great Keppel Island），由集團當島主，讓民眾可用長江玉幣在島上商店消費，集團甚至宣稱為確保長江玉幣價值，已將約4億台幣置於信託公司CO-TRUST。

▲長江集團台灣分公司執行長蕭圓繻去年遭約談後獲得交保。（資料照／記者游宗樺攝）

但是檢調接獲線報，這個區塊鍊落地實驗，從頭到尾都是假噱頭，集團負責人魏萬龍和台灣分公司執行長蕭圓繻2018年9月至11月間，與澳洲Tower Holdings公司簽署備忘錄，將以美金5000萬元買島，宣稱將建設成下一個馬爾地夫，可是登上澳洲新聞版面後，結果匯款單據是假的，集團根本沒錢買島，最後交易取消。

然而魏萬龍等人利用國內外新聞資訊的落差，跑回台灣舉行記者會，鼓吹民眾加入投資入股，並依年期長短，保證加價15%到80%買回持股，有292名投資人受騙達3.8億元。

台北地檢署2021年指揮調查局展開偵辦，陸續約談台灣分公司負責人楊耀福、執行長蕭圓繻、副總王宣文、顧問吳阮弘等人後，長江提團的母公司、新加坡魏朝公司發聲明強調赴澳買島是事實，檢察官仍依違反《銀行法》等罪將這4人提起公訴，同時簽分另案偵辦楊耀福妻子所涉罪嫌，魏萬隆夫妻則依法發布通緝。