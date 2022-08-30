　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賓士油車爽佔「電動車位」看球賽　慘遭8支三角錐圍成「多角獸」

記者黃宥寧／綜合報導

太沒水準了！日前有賓士C300車主，若無其事將愛車停放在購物中心設有充電樁車格上，電動車車主見「唯2停車格」停放油車超傻眼，決定來個「反擊教育」拿三角錐繞著賓士車放置，一旁特斯拉的哨兵模式也把過程全錄下來，畫面曝光後也讓電動車車主留言大喊「看了好舒壓欠教訓！」但有律師指出，若車體出現毀損，恐會吃上官司。

▲▼ 。（圖／TESLA群組）

▲賓士C300油車若無其事停在裝有充電樁車位，慘成「多角獸」。 （圖／TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群）

有名特斯拉車主A先生（化名）於臉書社團「TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群」中分享3段影片，並寫下「還想說那麼多三角錐在車前，哨兵也被觸發超多次，全部看完後才了解...」是賓士油車看到車位直接停進來，讓真正電動車車主看到直接傻眼，最後更詼諧說「可惡的喵喵，當天樂天被慘虐了還這樣QQ」。

哨兵模式清楚錄下，開著賓士C300男車主，將愛車緩緩駛近裝有充電樁車位，下了車左看右看，明確知道自己停的是電動車格，仍若無其事離去看棒球賽；第2段影片則錄到，開電動車一家人看到這一幕，直接將停車場內貼有「此為電動車充電車位」的8支三角錐全放在賓士車旁，呈現畫面宛如蛋糕被插上蠟燭般，也讓車友留言笑問「這是在慶生嗎？」

▼賓士車主將車輛停放在充電樁車格，導致真正電動車車主無位可停放充電。（圖／TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群）

▲▼ 特斯拉 。（圖／TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群）

但令A先生更覺得無奈的是，他看影片時更意外發現，當賓士車主攜友人返回牽車，看到車輛周圍被放滿三角椎，其2名穿著統一球衣友人還將三角錐們直接移放在他車前，車主更把車頂上奶茶杯垃圾放在他車上，後來又疑良心不安，將奶茶放在地上，隨後驅車離開，最後也是由A先生拿去丟棄。

據了解，該停車場為環球購物中心桃園A19，配有配有6個充電樁。其他車友見這幕也紛紛留言說，「真是有水準的賓士車主啊！」、「本來想跟櫃檯投訴，看到你這張照片我就釋懷了」更有車友搞笑說「祝你生日快樂」。

對此，有律師表示，放三角錐到他人車頂的行為，若導致對方車體損傷，恐會吃上刑事毀損罪，並需負民事損害賠償責任。

ET快訊
遊樂設施疑失速　6歲男童「噴飛撞頭」慘死
老公偷吃18歲學生妹　妻見「甜蜜暱稱」心碎
賓士油車爽佔「電動車位」　慘變多角獸
「兄妹戀破局」恐怖男拿開山刀猛砍前女友　檢方聲押禁見
男濕疹「治不好」崩潰求醫　她一切片大驚：是癌症
高雄妹在衛生紙寫「柬埔寨SOS」　警救人結果傻眼了
李妍瑾發不自殺聲明！「捲入黑道大哥婚外情」崩潰：無路可走了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賓士油車爽佔「電動車位」看球賽　慘遭8支三角錐圍成「多角獸」

「兄妹戀破局」恐怖男拿開山刀猛砍前女友　檢方聲押禁見

詭異！宜蘭三星1男雙手合十盤腿坐水溝中　身體僵硬死亡2天以上

「躲債」卻帶小三極樂墾丁！正宮聽渣夫「房間傳%%聲」怒開吉

40萬綠水鬼好便宜？女網友嬌嗔快投資　高雄男匯錢才發現這件事

鄭文燦鄭運鵬指張善政抄襲涉貪　凌濤稱違反選罷法...赴桃檢提告

涉廢清法收押1個多月後請回　屏縣議員喊冤：土壤檢驗結果皆無毒

快訊／國1南下嘉義段2車追撞緩撞車！板金炸裂全毀　車流一度紫爆

超級馬力歐？逆向刷一整排防撞桿　20根撞歪12根...駕駛慘了　　

獨／李鴻淵被求處死刑　母無奈：執行後能領回遺體嗎？

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

南港女遭砍跑進店家求助　恐怖前任持刀狂追在後

LISA奪VMAs「最佳K-POP獎」　BLACKPINK唱新歌泰勒絲也超嗨

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

連2通詐騙電話搶業績？　她聽「柬好玩嗎」秒掛斷

台中特調「東泉拿鐵」公開　民眾試喝驚喊：尾韻微辣

賓士油車爽佔「電動車位」看球賽　慘遭8支三角錐圍成「多角獸」

「兄妹戀破局」恐怖男拿開山刀猛砍前女友　檢方聲押禁見

詭異！宜蘭三星1男雙手合十盤腿坐水溝中　身體僵硬死亡2天以上

「躲債」卻帶小三極樂墾丁！正宮聽渣夫「房間傳%%聲」怒開吉

40萬綠水鬼好便宜？女網友嬌嗔快投資　高雄男匯錢才發現這件事

鄭文燦鄭運鵬指張善政抄襲涉貪　凌濤稱違反選罷法...赴桃檢提告

涉廢清法收押1個多月後請回　屏縣議員喊冤：土壤檢驗結果皆無毒

快訊／國1南下嘉義段2車追撞緩撞車！板金炸裂全毀　車流一度紫爆

超級馬力歐？逆向刷一整排防撞桿　20根撞歪12根...駕駛慘了　　

獨／李鴻淵被求處死刑　母無奈：執行後能領回遺體嗎？

宋家豪完美1局連6場無失分　奪第15次中繼成功　

他和德國室友「1句招呼」竟自找麻煩！　釣出一票網友揭文化差異

六旬壽星自種超大「南瓜船」…划行61公里！有望破金氏紀錄

理財周刊／限電效應　太陽能與面板受惠

Fred再挑戰五星級都市野炊　滿滿好料全是內行人才懂挑的熱門口碑商品

不是鈉！醫示警「1類食物最傷腎」　沙茶醬上榜…超量後果曝

SONY成立PlayStation「手遊部門」　專家分析強大火力優勢曝光

高雄妹在衛生紙寫「柬埔寨SOS」　警察動員救人結果傻眼了

20歲嫩妹愛美打耳洞　竟長巨無霸「腰果形狀」肉芽！醫師看診嚇壞

國軍與共艦對峙最近「不到500公尺」　蔡英文曝前線心聲：這就是守護家園的決心

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

社會熱門新聞

警逼老闆辭女員工　枋寮分局深夜回應

南港凶殺驚悚11秒片曝！她遭砍倒地狂尖叫：快點救我

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

少女參加毒趴慘遭性侵！男友扶著她讓友人洩慾

獨／李鴻淵媽媽現身「自己做自己擔」

南方澳大橋矽利康補縫　吊索遭鹽份鏽蝕

刺青哥「下體流綠膿」逼問醫：要找誰算帳

殺警兇手林信吾落網關鍵8小時　逆轉鐵證曝光

嫩妻兼差「後門X射服務好」　綠夫扮客崩潰

李鴻淵連殺4人！沒打中秒補槍　處死刑理由曝

宜蘭三星1男雙手合十盤腿坐水溝中　死亡2天以上

快訊／康建生技4死血案！槍手李鴻淵遭求處死刑

獨／李鴻淵死刑起訴　家屬：盼斬立決！

獨／北市南港爆凶殺！男當街「持鐮刀追砍」　女重傷送醫

更多熱門

相關新聞

賓士車任意變換車道...保時捷男逼車嗆聲還亮槍

賓士車任意變換車道...保時捷男逼車嗆聲還亮槍

北市北投區承德路7段上發生一起行車糾紛！32歲何姓男子駕駛保時捷疑不滿賓士車駕駛任意變換車道，竟直接逼車及惡意急停攔車，接著下車嗆聲，上車後又開窗亮不明短槍恐嚇；警方獲報後，以車追人，並持拘票將他逮捕，並在車上起獲槍型辣椒槍、球棒等，全案訊後依妨害自由移送士林地檢署偵辦。

賓士偽裝電動車　充電頭插加油孔！網全服了

賓士偽裝電動車　充電頭插加油孔！網全服了

超狂特斯拉車主「晶片植入體內」

超狂特斯拉車主「晶片植入體內」

當鋪哥醉駕賓士載女友自撞　車是「前任的」這下慘了

當鋪哥醉駕賓士載女友自撞　車是「前任的」這下慘了

特斯拉股票將「一拆三」　拆分後一股不到300美元將更好入手

特斯拉股票將「一拆三」　拆分後一股不到300美元將更好入手

關鍵字：

特斯拉充電樁賓士油車車主

讀者迴響

熱門新聞

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

張善政涉抄襲！　手法曝光「5大鐵證」賴不掉

3台男為搶女人命喪柬　他槍殺2人後自盡

3台人慘死　金邊警曝初步調查結果

警逼老闆辭女員工　枋寮分局深夜回應

開學前一晚「收1通知」爸心情跌谷底

22歲妹完事爆痛衝急診！醫師照X光愣了

敖犬女友身分曝光！竟是「長榮辣模空姐」

Netflix再等2天「上架一神作」！

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

S2O散場驚見「咖啡包」網：難怪《我問天》那麼嗨

強颱軒嵐諾來襲　颱風假機率曝

軒嵐諾今將轉強颱　明晚變天暴風圈侵襲率46%

家長笑不出來！開學第一天台中87班停課

正妹鄰居激戰「9點就開始叫」！

更多

最夯影音

更多
余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開
余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面