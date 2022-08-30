賓士油車爽佔「電動車位」看球賽　慘遭8支三角錐圍成「多角獸」

記者黃宥寧／綜合報導

太沒水準了！日前有賓士C300車主，若無其事將愛車停放在購物中心設有充電樁車格上，電動車車主見「唯2停車格」停放油車超傻眼，決定來個「反擊教育」拿三角錐繞著賓士車放置，一旁特斯拉的哨兵模式也把過程全錄下來，畫面曝光後也讓電動車車主留言大喊「看了好舒壓欠教訓！」但有律師指出，若車體出現毀損，恐會吃上官司。

▲賓士C300油車若無其事停在裝有充電樁車位，慘成「多角獸」。 （圖／TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群）

有名特斯拉車主A先生（化名）於臉書社團「TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群」中分享3段影片，並寫下「還想說那麼多三角錐在車前，哨兵也被觸發超多次，全部看完後才了解...」是賓士油車看到車位直接停進來，讓真正電動車車主看到直接傻眼，最後更詼諧說「可惡的喵喵，當天樂天被慘虐了還這樣QQ」。

哨兵模式清楚錄下，開著賓士C300男車主，將愛車緩緩駛近裝有充電樁車位，下了車左看右看，明確知道自己停的是電動車格，仍若無其事離去看棒球賽；第2段影片則錄到，開電動車一家人看到這一幕，直接將停車場內貼有「此為電動車充電車位」的8支三角錐全放在賓士車旁，呈現畫面宛如蛋糕被插上蠟燭般，也讓車友留言笑問「這是在慶生嗎？」

▼賓士車主將車輛停放在充電樁車格，導致真正電動車車主無位可停放充電。（圖／TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群）

但令A先生更覺得無奈的是，他看影片時更意外發現，當賓士車主攜友人返回牽車，看到車輛周圍被放滿三角椎，其2名穿著統一球衣友人還將三角錐們直接移放在他車前，車主更把車頂上奶茶杯垃圾放在他車上，後來又疑良心不安，將奶茶放在地上，隨後驅車離開，最後也是由A先生拿去丟棄。

據了解，該停車場為環球購物中心桃園A19，配有配有6個充電樁。其他車友見這幕也紛紛留言說，「真是有水準的賓士車主啊！」、「本來想跟櫃檯投訴，看到你這張照片我就釋懷了」更有車友搞笑說「祝你生日快樂」。

對此，有律師表示，放三角錐到他人車頂的行為，若導致對方車體損傷，恐會吃上刑事毀損罪，並需負民事損害賠償責任。