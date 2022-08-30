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鮮榨果汁機長「綠白毛」還在賣！　噁度堪比高雄鳳山水果嬤

▲▼ 。（圖／爆廢公社）

▲果汁機的水果發霉。（圖／爆廢公社）

記者崔子柔／綜合報導

許多地方設有投幣式的鮮榨果汁機，不過有民眾發現，高雄某賣場設置的機台明明還在運作，裡頭的水果竟已經嚴重發霉到長出厚厚一層白毛，畫面曝光後，不少網友聯想到鳳山傳奇人物「水果嬤」。

一名網友昨（29）日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他發現高雄楠梓土庫某賣場的鮮榨柳橙果汁機內，水果都已經發霉，圖片中可見，準備被榨的柳橙上，長滿厚厚的白、綠色毛，「這樣誰敢喝！」

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▲▼ 。（圖／爆廢公社）

▲柳橙明顯發霉。（圖／爆廢公社）

網友紛紛留言表示，「天然抗生素，纖菇柳橙汁」、「新鮮黴菌帶著走」、「另一邊沒壞不要浪費還可以吃」，也有人說，「這種機器應該是有專門的廠商負責的吧，找家樂福員工他們也沒辦法處理」、「這不是家樂福的機器」。

有網友聯想到高雄鳳山的水果嬤，指出「你可能沒喝過高雄鳳山純手工現榨現調有果肉的果汁齁」、「是不是鳳山那位阿姨贊助的」，據了解，這位阿嬤會在市場撿不要的蔬果和寶特瓶，「徒手」把水果擠壓成果汁，有時候還會將茶類和果汁互混，然後拿到十字路口跟用路人叫賣，許多網友都透露曾經被強迫推銷。

▼網友聯想到水果嬤。（圖／爆廢公社）

▲▼ 。（圖／爆廢公社）

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