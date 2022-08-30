超商買冰藏危險、外送取餐放門口？他推「獨居女自保10招」網戰翻

▲網友分享獨居女性如何防範危險的十大方法。 （示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周偉承／綜合報導

害人之心不可有，防人之心也不可無，尤其是獨居在外的朋友更要多加留意自身安全。有一則影片近期在Youtube上引起熱議，內容是幫助獨居女性防範危險的十大對策，實用的內容也讓目前影片觀看數突破1400萬，不過影片下方留言卻也出現許多正反意見，討論相當熱烈。

影片中提到的獨居女性十大危險防範對策分別是：



1. 窗簾選用較樸素的顏色：

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如果窗簾選用可愛的顏色，別人容易從窗外猜測住戶可能是女性。



2. 回家立刻鎖門：

為了避免被壞人尾隨回家並被闖入屋內，一到家應先馬上鎖門再脫鞋、放包包。



3. 回家的路上拿下耳機：

回家的路上不知道會不會有人偷偷跟在自己後面，拿下耳機才能隨時察覺身後動靜。



4. 訪客未事先通知的話不要開門：

如果不是事先約好的訪客，最好不要輕易開門，不管對方穿著西裝或是工作服都一樣。



5. 衣服晾在室內：

別人很容易透過衣物來判斷住戶是否為女性。



6. 不要在超商買冰品：

會在超商買冰淇淋或冰棒的人，大部分住家都在附近不遠處，因為可以在冰品融化前就到家，可能會變成壞人的判斷依據。



7. 雨傘不要放在室外：

跟曬衣服、窗簾同樣道理，如果雨傘選用較可愛的款式，別人也較容易判斷住戶性別。



8. 宅配不要選擇放置取貨：

如果因為不在家而選擇讓宅配人員將包裹放在門口，別人就能透過包裹上的姓名判斷住戶性別。



9. 外送取餐選擇放在門口：

這樣取餐時才不會讓心懷不軌的人士看到住戶是女性。



10. 晚歸選擇搭乘計程車：

深夜時街道較暗，行人也較少，獨自走在路上發生危險的機會也較高。

由於影片創作者是日本人的關係，其中許多方法較適用於生活在日本當地的人們，像是台灣因為超商取貨功能非常便利，所以比較不會有宅配包裹放在門外被看到姓名的情形。另外，雖然乍看之下相當實用，但這些方法還是引起網友們許多正反討論，例如也有人認為深夜搭乘計程車也可能遇到惡質司機，另外，也有許多網友認為，女性為了自保，生活上卻要受到諸多限制實在太不公平、太不方便，應該要透過法律或其他方法，來完全根除犯罪的可能性才是治本之道。

▲創作者分享獨居女性如何防範危險的十大方法。