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被爆「請病假都在玩」　正妹女警IG反擊曝內幕

▲▼正妹女警遭爆請病假玩樂接業配。（圖／翻攝自ig@6v6v6v6v_）

▲正妹女警被爆料「請病假玩樂接業配」，本尊現身回應了。（圖／翻攝自ig@6v6v6v6v_）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友24日在臉書指控一名女警長期請病假，病假期間還到處遊山玩水，甚至接業配賺錢等。對此，遭點名的女警在IG回應，她因為患有憂鬱症，曾多次自殘被家人通報，才會請假休養，平常7成時間在家、3成時間出門散心，期間絕無接任何業配，更強調她早已開始上班了，希望大家不要再有過激言論。

▲▼正妹女警遭爆請病假玩樂接業配。（圖／翻攝自ig@6v6v6v6v_）

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▲女警在個人IG回應網友指控。（圖／翻攝自ig@6v6v6v6v_）

針對網友的指控，女警24在IG表示，她因為患有憂鬱症，曾多次自殘被家人通報，後來警局長官建議她請假休養，起初她多次拒絕，最後是經警局評估需要休假，她才會請假返鄉休養，以上都有對話紀錄佐證。

她說，延長病假不代表就應該一直關在家裡都不出門，事實上她在病假期間有7成時間在家足不出戶，有3成時間跟男友或家人出門散心，目前也都有持續服藥、回診及接受心理諮商，而且現在她早已經恢復正常工作。

至於是否有接業配，她強調絕對沒有利用請假時間接業配，也沒有獲得任何金錢利益，自己都是免費替廠商宣傳。

她最後說，這一次遭人公審，雖然說自己沒事，最後仍忍不住落淚，她會努力調適好心情勇敢面對，不會再影響工作、造成身邊人的困擾，也謝謝願意相信她、支持她的大家。

▼網友爆料有女警長期請病假，病假期間還一直到處遊山玩水。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼正妹女警遭爆請病假玩樂接業配。（圖／翻攝自ig@6v6v6v6v_）

事件起因於有網友在臉書社團「爆怨公社」指控，有一名網紅女警2021年10月開始請病假請到現在，「雖說是病假期間，卻還能見到她一直在遊山玩水，還能接業配，真的很厲害」、「公務人員服務法今年才修正通過，考試院都還沒施行就在兼職」。

他直言，「當事人卡著單位佔缺，也沒辦法派補新的女警，使原單位的女警工作更加繁重，希望警局能重視超長病假的審核，保護其他工作崗位上警察的權益」，最後更附上女警IG，直接點出女警身份。

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