為了2萬元血濺火鍋店！新莊11煞亂刀砍人遭起訴　建請從重量刑





▲新莊錢都一群惡煞衝進店內砍人，檢方今起訴11名犯嫌。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市新莊區一間「錢都日式涮涮鍋」6月25日發生砍人案件！幾名惡煞當天晚上衝進店內砍人，現場血跡斑斑。警方獲報後陸續逮捕郭姓男子等11名犯嫌，並在訊後將11人依法送辦。新北地檢署歷經數月偵查，於今（25）日偵結，將11人依殺人未遂及妨害秩序等罪嫌起訴，另建請法院從重量刑。

回顧整起案情，8名惡煞在6月25日晚間8時許時，為了2萬元的債務糾紛，衝進新莊錢都日式涮涮鍋店內持刀跟棍棒追砍蕭姓男子和胡姓男子，一夥人從店外打到店內，暴力場面讓店內正在用餐顧客驚聲尖叫，現場鮮血淋淋。

救護人員到場檢查蕭男、胡男傷勢，兩人都被刀砍傷，其中胡男左腰有14公分長的切割傷，深度約4公分，左手掌則是3公分長、3公分深的切割傷；蕭男意識清楚，頭部有兩處12公分的切割傷，兩人被送亞東醫院救治，所幸均無生命危險。

警方事後展開追查，並調閱周邊監視器鎖定犯嫌，檢方也於隔日陸續拘提8名犯嫌，聲請羈押禁見其中持球棒行兇的3嫌獲准。檢方事後還鎖定另外5名持刀砍人的共犯，其中4人並於同年月29日自行投案，檢察官仍於30日簽發拘票交新莊分局執行拘提，並於訊問完畢後聲請羈押禁見該4名被告獲准，打破被告等人認為只要投案只能函送，不會被拘提羈押的錯誤認知。

全案歷經1個多月的偵查，新北地檢署於今日偵結，將11人依法起訴，另考量這11人聚眾攜帶兇器於假日晚間用餐時段，在餐廳內公然施暴，持兇器砍殺被害人，目無法紀，導致被害人受有嚴重傷勢而危及生命，嚴重危害社會安全秩序，惡性重大，建請法院從重量刑。