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喊「爸過世」想搶充電樁！特斯拉男遭拒竟掏槍掃射　下場慘了

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

花蓮一名駕駛特斯拉的林姓男子6月間疑似為返鄉奔喪，於宜蘭超充站要求另名陳姓車主先讓他使用充電樁，不料，他聽到對方說還需要幾分鐘竟心生不滿，朝對方比中指辱罵，事後見陳男拍下他的車牌更暴怒一路追車，甚至用空氣槍掃射。宜蘭地檢署偵結，認為他行為惡劣，依強制、恐嚇等罪建請法院從重量刑。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲林男追車理論，爆發口角後竟朝陳男開槍掃射。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

回顧整起事發經過，林男6月5日上午11時45分左右，疑似因父喪急忙開車載著妻子奔返花蓮，途中於宜蘭市女中路一段的特斯拉充電站充電，他見充電樁全滿，便要求妻子下車詢問另名陳姓車主，是否可讓他先充電，陳男回答，「等我一下，快好了」。

林男聽到後，隨即下車再詢問一次，是否可讓他先充電，不料，他聽到陳男回應，「還需要幾分鐘的時間」，竟朝陳姓車主比中指，並出言飆罵「X的！你家人過世有缺這幾分鐘嗎？」、「X的，缺德的人」等。

陳姓車主充完電後準備開車離開，但因車內載著女友，擔心林男會對他們不利，便用手機拍下林男的車牌號碼，不料，此舉卻激怒林男。

▲▼特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光被酸：很多爸爸走了。（圖／爆廢公社）

▲▼林男事後遭起底，他與愛車的合照也流出。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

林男隨即開車追上來，見陳男開車繞道而行，他二度攔車，並在宜蘭市區女中路與陽明二路口拉下車窗，怒吼要陳姓車主下車，「我爸爸已經過世了，讓個位置怎麼樣了嗎？」，並質問對方拍車牌一事。

陳男女友搖下車窗理論，同時拿出手機錄影，雙方爆發口角，怎料，林男聽聞陳男說要報警，竟突然掏出空氣槍掃射，隨後闖紅燈逃逸。陳男當場痛到哀號「好痛」，就醫後診斷出他受有頭皮多處擦傷、右側後胸壁擦傷、右側手部擦傷等傷害。

▲▼特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光被酸：很多爸爸走了。（圖／爆廢公社）

宜蘭地檢署偵結，認為林男的犯罪動機只因為他想優先使用充電樁，而要求毫無義務禮讓使用的陳男，在見到陳男無意讓他使用，並持手機拍攝照片求自保，未受陳男何等之刺激下，反倒接連對陳男做出強制、恐嚇的犯行，實在是目無法紀，而以己意自居、處世。

檢方指出，尤以事發地點位於宜蘭市區，事發時正值中午，是人車往來頻繁的時候，林男任意將車輛停放於路段中間，阻礙陳男行進中車輛，僅因想與陳男理論，在陳男不從後，甚至公然持空氣槍持續掃射陳男，所造成的危害已非單純言語、肢體示意的程度，除告訴人本身外，亦實已蔓延至周遭居民之安危，行徑之惡劣，恣意而妄為，毫無可取之處，當應重懲，是本案建請從重量處有期徒刑7月以上刑，以資懲儆。

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