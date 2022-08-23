「老虎獻祭」治癌症！飼料袋抓4浪浪　南投荒唐父子檔...下場曝

▲游姓父子抓狗獻祭被警方查獲。（資料圖／愛媽提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二水鄉去年底發生一起駭人聽聞的偷狗案件，來自南投的游姓父子(82歲、62歲)，瞎扯抓狗的原因是兒子被「下蠱」罹患癌症，要用老虎獻祭神明續命，但山區沒有老虎，才會偷狗。2人被警方依竊盜罪嫌移送法辦，彰化地院審結，游姓父子坦承犯行及有達成調解，分別依竊盜罪被判拘役100日、20日，2人都獲2年緩刑。

案發當時臉書《台灣動保社團》有愛心媽媽po文，指一對80歲60歲的父子檔，用麻袋抓狗，從南投名間騎機車到彰化二水，當天坦承抓了4隻，其中一隻還下落不明。

▲游姓老父抓狗獻祭。

2021年12月26日深夜，愛媽尋獲3隻狗狗後，便與志工繼續上山堵來抓狗的人，看到游姓父子連續三天，騎著紅白色機車，到了下午就一個人到現場鬼鬼祟祟張望，看到愛心媽媽就跑，最後還是被愛心媽媽攔下來，沒想到他晚上居然還載了自己的老爸，再度上山偷抓狗。

在愛媽的質問下，游姓父子才坦承用機車運送，將4隻狗狗用飼料袋裝走，聽到他們說是要抓狗的原因，竟然是罹癌要獻祭延續自己的生命，聽到這個瞎理由，愛媽及志工們全都氣炸了。

▲游姓父子抓狗獻祭被警方查獲。

法官審理認為，被告游姓父子未曾因犯罪受有期徒刑宣告，考量其等因一時失慮，誤觸法網，犯後均坦承犯行，且已與告訴人達成調解並履行完畢，應已知所警惕，無再犯之虞，因此雖將游姓父子依竊盜罪分別判處拘役1百日、20日，但宣告之刑以暫不執行為適當，均宣告緩刑2年。全案可上訴。