　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「老虎獻祭」治癌症！飼料袋抓4浪浪　南投荒唐父子檔...下場曝

▲游姓父子抓狗獻祭被警方查獲。（資料圖／愛媽提供）

▲游姓父子抓狗獻祭被警方查獲。（資料圖／愛媽提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二水鄉去年底發生一起駭人聽聞的偷狗案件，來自南投的游姓父子(82歲、62歲)，瞎扯抓狗的原因是兒子被「下蠱」罹患癌症，要用老虎獻祭神明續命，但山區沒有老虎，才會偷狗。2人被警方依竊盜罪嫌移送法辦，彰化地院審結，游姓父子坦承犯行及有達成調解，分別依竊盜罪被判拘役100日、20日，2人都獲2年緩刑。

案發當時臉書《台灣動保社團》有愛心媽媽po文，指一對80歲60歲的父子檔，用麻袋抓狗，從南投名間騎機車到彰化二水，當天坦承抓了4隻，其中一隻還下落不明。

▲游姓父子抓狗獻祭被警方查獲。（資料圖／愛媽提供）

▲游姓老父抓狗獻祭。

2021年12月26日深夜，愛媽尋獲3隻狗狗後，便與志工繼續上山堵來抓狗的人，看到游姓父子連續三天，騎著紅白色機車，到了下午就一個人到現場鬼鬼祟祟張望，看到愛心媽媽就跑，最後還是被愛心媽媽攔下來，沒想到他晚上居然還載了自己的老爸，再度上山偷抓狗。

在愛媽的質問下，游姓父子才坦承用機車運送，將4隻狗狗用飼料袋裝走，聽到他們說是要抓狗的原因，竟然是罹癌要獻祭延續自己的生命，聽到這個瞎理由，愛媽及志工們全都氣炸了。

▲游姓父子抓狗獻祭被警方查獲。（資料圖／愛媽提供）

▲游姓父子抓狗獻祭被警方查獲。

法官審理認為，被告游姓父子未曾因犯罪受有期徒刑宣告，考量其等因一時失慮，誤觸法網，犯後均坦承犯行，且已與告訴人達成調解並履行完畢，應已知所警惕，無再犯之虞，因此雖將游姓父子依竊盜罪分別判處拘役1百日、20日，但宣告之刑以暫不執行為適當，均宣告緩刑2年。全案可上訴。

▲游姓父子抓狗獻祭被警方查獲。（資料圖／愛媽提供）

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
比特幣全被盜！虛擬貨幣ATM遭駭客入侵　台灣有18台服役中
割喉殺2警嫌犯「破案關鍵60分鐘」！栽在刑事老司機手上
女護理師喝醉遭撿屍！狼醫值班室「鎖門洩獸慾」
王瞳忍痛親自挑追思會照片　艾成「手握最愛」藏妻愛意
大膽用槍後果自負？北市警擊斃飛車賊　竟換纏訟6年賠80萬
凃明誠頸動脈遭割濺血仍奮勇搏鬥　家屬看行車紀錄器淚崩
小S現身六福村「誇張裝扮」被側目　眼尖粉絲：一看就是妳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

割喉殺2警嫌犯「破案關鍵60分鐘」！來高雄…栽在刑事老司機手上

凃明誠頸動脈遭割濺血仍奮勇搏鬥　家屬看行車紀錄器淚崩

「老虎獻祭」治癌症！飼料袋抓4浪浪　南投荒唐父子檔...下場曝

新北賄選熱區曝　北檢檢察長赴坪林分駐所分享查賄案例

不執行38死刑犯槍決　蔡清祥竟遭轟甩鍋！司法院回應：尊重

逆向撞死女騎士！駕駛嗑「喵喵」上路　辯遭人陷害下場出爐

驚悚！北投女騎士「螃蟹式左轉」遭水泥車擊落　網：命撿來的

無法釋懷！好兄弟14年前遭奪槍殺害　彰化縣警局警官泣不成聲

臉書貼文誣指「收賄扣」　民進黨雲林縣長參選人劉建國告網友

1樓到了電梯門就是不開　男子受困30分鐘獲救...全身濕透

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

路邊聊天「愛車未熄火」 遭醉漢開走2分鐘後自撞

割喉殺2警嫌犯「破案關鍵60分鐘」！來高雄…栽在刑事老司機手上

凃明誠頸動脈遭割濺血仍奮勇搏鬥　家屬看行車紀錄器淚崩

「老虎獻祭」治癌症！飼料袋抓4浪浪　南投荒唐父子檔...下場曝

新北賄選熱區曝　北檢檢察長赴坪林分駐所分享查賄案例

不執行38死刑犯槍決　蔡清祥竟遭轟甩鍋！司法院回應：尊重

逆向撞死女騎士！駕駛嗑「喵喵」上路　辯遭人陷害下場出爐

驚悚！北投女騎士「螃蟹式左轉」遭水泥車擊落　網：命撿來的

無法釋懷！好兄弟14年前遭奪槍殺害　彰化縣警局警官泣不成聲

臉書貼文誣指「收賄扣」　民進黨雲林縣長參選人劉建國告網友

1樓到了電梯門就是不開　男子受困30分鐘獲救...全身濕透

「日華懇」議員團訪台　國台辦：敦促日方在涉台上謹言慎行

保養界最紅的「A醇」妳試過沒？撫紋效果一極棒、用完臉緊繃有彈性

宜蘭綠舞應常客要求　推出會員專案、專屬禮遇5折起再贈一泊二食住宿券

退場審議會最快月底召開　教部：開會當天就公告專輔學校名單

比特幣全部被盜走！虛擬貨幣ATM遭駭客入侵　台灣有18台服役中

快訊／國軍今偵獲29架次共機擾台　5架次「戰機」跨越海峽中線

MIRROR重傷舞者才傳好轉　偶像女友突發文「無助」團員幫打氣

割喉殺2警嫌犯「破案關鍵60分鐘」！來高雄…栽在刑事老司機手上

肚子狂冒「咕嚕」聲！確診大腸癌他驚：沒血便　醫揭1關鍵

王棠云愛牌COS登台！　高質感林哲熹讚：連白T都比較時髦

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

社會熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

快訊／新進展！嫌犯陳傑翔照片曝光

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

國中師揭陳偉捷從小就很會騙！自責曾教奪槍術

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

即／台南殺警案傳「陳偉捷投案」　警方回應

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面