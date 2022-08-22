校園「三大防疫假」符合就能請！會列入出缺勤嗎？教育部回應了

▲教育部公布最新開學防疫措施，「三大防疫假」符合都可請。（圖／記者湯興漢攝）



記者林育綾／台北報導

教育部今（22）日公布最新開學防疫措施於9/12起實施，其中大專校院及高中以下各級學校，都有三種防疫假，包括「防疫隔離假、自主防疫假、防疫假」，也引發外界好奇三種假有什麼差別，當中是否會列入出缺勤？教育部回應表示，符合相關條件都能請，三種假別「均不列入出缺勤紀錄」。

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▲教育部公布，各級學校防疫假別。（圖／教育部）



由於許多學校將於8/30開學，教育部今日在指揮中心記者會上，公布最新校園防疫措施，其中針對大專校院及高中以下各級學校的防疫假別規定提到：一、確診、快篩陽性或居家隔離者，教職員工可請公假/防疫隔離假，學生可請「防疫隔離假」。二、教職員工及學生於自主防疫期間，可請「自主防疫假」。三、學生如有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，可請「防疫假」。

不過也有人好奇，「防疫隔離假、自主防疫假、防疫假」有什麼差別？是否列入出缺勤？教育部回應，學生如身體不適或快篩陰性時仍有疑慮，才可請「防疫假」；另教職員工及學生符合相關條件，都可以請「自主防疫假」及「防疫隔離假」，也就是符合「確診、快篩陽性或居家隔離者、自主防疫者」才適用。不過無論是哪一種，「三種假別均不列入出缺勤紀錄」。

另目前規定，曾摘下口罩與確診者共處「超過15分鐘」者，要快篩陰性即可上課，此規定是依據中央流行疫情指揮中心規定COVID-19確診個案與接觸者自主應變機制，以未佩戴口罩面對面接觸達15分鐘(含)以上， 為「密切接觸者」概念。

▲▼與確診者(及快篩陽性個案)摘下口罩共同活動15分鐘以上，快篩陰性無症狀可上課。（圖／教育部）

而全教總也提出，若有學生篩完陰性沒事，但隔一天又「覺得怪怪的」，學校只提供一劑快篩試劑是否不足？教育部及學校如何因應？教育部表示，學期間將「每週配發80萬劑次快篩試劑」作為備用物資，教職員工及學生如有疑慮而有快篩需求，均可以向學校領取備用物資。

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