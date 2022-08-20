人妻重逢砲友凍未條奔摩鐵　綠帽夫見「訊息一段問句」怒炸

▲台南人妻遇上婚前砲友，忍不住偷吃。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

台南一名女子在6年前結婚，今（2022）年3月和婚前有過性關係的黃男重逢，兩人竟直接到摩鐵續舊，最後被丈夫看到黃男傳訊息問「有沒有吃避孕藥」，偷吃一事才曝光，法官近日判人妻和黃男連帶賠償18萬元。

根據判決書內容，人夫提到，妻子3月某天突然帶著黃男到他經營的機車行，還介紹說是她朋友，到台南出差所以登門拜訪。

人夫原本沒放在心上，但約1個月後從妻子的臉書訊息發現，她和一名男子的對話相當親密，對方甚至還道歉問「有沒有吃避孕藥」，仔細一看才發現這人就是先前見過面的黃男。

人夫更指出，妻子另還和LINE名稱為「李帥」的男子互稱老公、老婆，而該男疑似從事投資金盤（殺豬盤），才想到妻子去年開始三不五時向他索要1至5萬元現金，投資金額已高達數百萬，還想將在外積欠的債務轉移到他名下，他已代償數十萬元，實在無力繼續替妻子還債，因此提出離婚，並控黃男及妻子侵害配偶權，求償50萬元。

黃男表示，2人在人妻婚前就曾有過性關係，後來在臉書上看到她結婚就沒有聯繫，直到去年底他到台南工作，2人再見面後就一起去了摩鐵。

法官判黃男及人妻連帶賠償人夫18萬元，雖人妻皆未出庭，但根據人夫提供的訊息截圖，認定人妻對婚姻不忠誠，判准離婚。