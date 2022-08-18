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沒健身就不用補充蛋白質？醫師提醒上班族、銀髮族補充「豌豆蛋白」避免肌肉流失

▲▼ 肌肉,肌少症,乳清,蛋白粉,豌豆蛋白,宋文英,O’Hub,植物蛋白,娘家嚴選 。（圖／品牌提供）

▲中壯年、銀髮族若少了運動習慣，也沒有攝取夠足夠蛋白質，可能就會面臨「肌少症」問題。中醫師因此建議，除了維持均衡營養，也可以豌豆蛋白等保健食品做為日常補充。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

疫情以前，健身已經成為許多人的日常，疫情以後，想藉由運動提升免疫力，更是成為全民共識！但如果運動做得不夠全面，竟然有可能還沒練成強健體魄，就先肌肉流失導致「肌少症」？對於沒有運動習慣的上班族、追求健康環保的Vegan族、消化系統退化的銀髮族來說，「肌少症」也可能悄悄上身？

什麼是「肌少症」？欣華安中醫診所院長宋文英醫師解釋，「人類身體所需的營養物質，都是從食物攝取來的，以所謂的『均衡飲食金字塔』來看，穀類需佔50～60%、蛋白質佔35～45%，其他就是蔬菜水果等微量元素，因此『蛋白質』是很重要的營養來源，也是增加肌肉的關鍵！」然而現代人常因工作或生活習慣少動多坐，此舉會影響的不只是基礎代謝率降低，若再加上蛋白質攝取不足，對於支撐身體相當重要的肌肉來說，也會跟著快速流失。

▲▼上班族,年輕人,運動,肌少症,豌豆蛋白,大豆蛋白。（圖／Pexels）

▲少動多坐的中壯年，會影響的不只是基礎代謝率降低，肌肉也有可能快速流失。（圖／Pexels）

宋文英醫師也強調，「肌少症」不只好發於少運動的人身上，「時下不少人因為宗教信仰、環保健康等原因而選擇吃素與蔬食，一旦沒有吃肉，蛋白質攝取量就會大幅減少，身體少了蛋白質，不管做什麼都無法增加肌肉量。」不過，宋文英醫師也提醒運動族注意，「重訓可以訓練肌肉，但有氧運動則容易消耗肌肉量，因此蛋白質更要攝取足夠！」至於銀髮族為什麼也容易有「肌少症」問題，宋文英醫師表示，「一方面是老人家腸胃功能機能衰退，加上年紀大了咀嚼能力差，吃肉時如果沒咬仔細、狼吞虎嚥就吞下肚，到了腸胃也無法全面地消化吸收。」

懷疑自己或家人是否有「肌少症」，宋文英醫師建議可以先自我測試，「如果發現容易疲累、免疫力低、手比以往沒力、支撐力不足，或是爬一兩層樓就喘到不行、心臟沒力，甚至吃東西比過去還容易脹氣、消化不良，也代表腸子內的肌肉量不足。」宋文英醫師強調，肌肉並非只是我們肉眼看到的二頭肌、腹肌等，身體全身結構都由蛋白質組成，因此機能衰退也算是肌少症的症狀。「中重度的肌少症則會影響到心臟問題，因為人體血管的管壁也都是由蛋白質組成，缺乏蛋白質容易導致發炎問題，當然更嚴重者，也會提升失能、死亡等風險。」

▲▼ 肌肉,銀髮族,肌少症,豌豆蛋白,大豆蛋白,健身。（圖／pixabay）

▲身體因缺少肌肉而導致的後果不可小覷，輕者容易疲累、免疫力下滑，重者更有失能、死亡等風險。（圖／pixabay）

對於宋文英醫師來說，要避免肌少症的不二法門就是，飲食一定要均衡！「基本上當然還是選擇原型食物最好，但如果平日真的吃不了這麼多蛋白質，像是吃素的人一整天要吃到足量，可能無法攝取這麼多豆類，就可以選擇機能性蛋白粉來補充。」但宋文英醫師仍一再強調，蛋白質還需要靠其他營養才能吸收，單純只補充蛋白機能粉，卻還是忽略其他食物，依舊無法避免肌少症發生。

市面上針對健身族群推出的「乳清蛋白飲」早已行之有年，如今也有特別為吃素族群設計、以黃豆製成的「植物蛋白」可選。近來市場上更推出一款新品，強調以豌豆為原料的「雙效豌豆蛋白機能粉」，到底與過去常見的植物蛋白有何不同？宋文英醫師解釋，「黃豆對於有些人來說，是容易脹氣的元兇，因此如果想尋找比較好消化、不易引起腸胃不適的人，推薦可以試試以豌豆製作的蛋白機能粉。」

以帶給消費者美力與保健力為宗旨的O’Hub，旗下新品「雙效豌豆蛋白機能粉」為了讓消費者吃得安心且有保障，特別與知名「娘家嚴選」聯名生產，並獲得全台首支國際雙認證:A.A.100%無添加以及世界進品質標章認證。O’Hub強調，以優質分離技術製成的純素豌豆蛋白機能粉，除了不易脹氣，純天然成分也具備全素、無麩質、無香料且保證不含人工化學食品添加物等特性，也擁有膳食纖維與、支鏈型胺基酸(BCAA)、高鐵等營養，目前推出2種風味，無論是添加順暢益菌配方的枸杞銀耳口味，或是促進代謝配方的綜合堅果口味，都是希望能讓沒有接觸過蛋白飲的長輩與其他族群順口飲用。品牌也貼心表示，無添加的堅持，亦是體貼中壯年、銀髮族消化吸收機能逐漸衰退，讓他們攝取得更無負擔。

▲▼ 肌肉,肌少症,乳清,蛋白粉,豌豆蛋白,宋文英,O’Hub,植物蛋白,娘家嚴選 。（圖／品牌提供）

▲▼O’Hub旗下新品「雙效豌豆蛋白機能粉」推出枸杞銀耳、綜合堅果2種風味。

▲▼ 肌肉,肌少症,乳清,蛋白粉,豌豆蛋白,宋文英,O’Hub,植物蛋白,娘家嚴選 。（圖／品牌提供）

枸杞銀耳口味不僅適合喜愛點心飲食的消費者，設計上還增添順暢益菌配方，品牌強調特別選擇適合東方人辛香料飲食習慣的菌株，並以韓國專利雙層蛋白胜肽包覆技術，保持益生菌的活性，安全地抵達腸胃並且進行作用。至於適合養生族群的綜合堅果口味，品牌也透過增添含有Omega-3、6、7、9的青藏沙棘油，希望在補充好油脂的同時也能幫使用者促進體內代謝。

然而，儘管宋文英醫師推薦上班族、吃素者與銀髮族都適合補充、維持好肌力與好體力，但前提仍是先「均衡飲食」，日常可視運動消耗量、斟酌搭配1~2包食用，例如加在豆漿或牛奶中，為一天所需的蛋白質量，加強攝取吸收。

▼欣華安中醫診所院長宋文英醫師。

▲▼ 肌肉,肌少症,乳清,蛋白粉,豌豆蛋白,宋文英,O’Hub,植物蛋白,娘家嚴選 。（圖／品牌提供）

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