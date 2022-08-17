馬斯克又撒錢！　宣布「我要買曼聯，不用客氣」

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）收購社群網站推特（Twitter）的計畫破局之後，他又立刻轉移目標，表示自己正準備收購英超球隊曼聯。

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

馬斯克16日在推特發文表示，「我正在買下曼聯（Manchester United），不用客氣。」此文一出立刻引發網友熱議。曼聯是最熱門的球隊之一，他們曾奪下20次英超冠軍創下紀錄，還拿下3次歐洲盃冠軍。截至16日收盤之前，曼聯的市值約在20.8億美元（約台幣629億元）。

曼聯現在由美國格雷澤（Glazer）家族在2005年以7.9億英鎊買下，但近來球迷不斷抗議曼聯老闆格雷澤（Joel Glazer），原因是球隊賽事表現不佳，更曾在曼聯主場老特拉福德球場（Old Trafford）爆發肢體衝突，讓英超官方宣布賽事延期。

馬斯克因假帳號數據問題，決定不買社群媒體推特公司（Twitter Inc），終止這筆440億美元（約新台幣1.3兆）的交易案，遭到推特提告。預計於今年10月進行為期5天的審判，若馬斯克敗訴，將以每股54.2美元價格買下推特完成交易。

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