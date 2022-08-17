哪家沙茶醬最讚？老饕狂推「神級隱藏版」：絕對下飯

▲吃火鍋所選用的醬料至關重要。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

「沙茶醬」是吃火鍋必備的醬料之一，不僅可以當作沾醬，用來炒菜、拌麵也很好吃，而一說到沙茶醬，大家絕對會想到「牛頭牌」。一名網友即表示，牛頭牌沙茶醬發跡至今超過60年，價格雖然比其他市售的沙茶醬高，但味道確實比較好，讓他好奇有沒有可以和牛頭牌一戰高下的其他牌子？釣出一票老饕狂推：愛之味的素沙茶。

一名網友在PTT以「台灣沙茶醬有可以和牛頭牌一戰的嗎？」為題發文，表示牛頭牌沙茶醬發跡至今已經超過六十年，雖然是沙茶醬中的「龍頭」，但同時也是一般市售沙茶醬品牌當中價格最高的，不過味道也是最好，其他牌子感覺味道還是差了一截，詢問「有其他品牌可以跟牛頭牌一戰的嗎？」

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▲網友詢問有沒有能和牛頭牌沙茶醬一戰的其他牌子。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出也引起許多吃貨們討論，「有印廖峻的那個可以」、「石二鍋的不錯」、「台南小豪洲沙茶醬，超讚」、「屏東夜市三家汕頭火鍋的沙茶屌打」、「不管怎樣 都要摻生蛋黃，人間美味」、「牛頭牌沙茶醬最突出的是它那個香味」、「應該沒有 要好吃品質又要穩定又要能量產」、「義美沙茶醬的不錯，貴」、「沙茶醬不是聽說超不健康」。

不過不少老饕則大推愛之味素沙茶，「愛之味素食第一其他慢慢爭」、「愛之味素沙茶 爆推」、「愛之味素食我覺得比牛頭牌讚，不要有刻板印象」、「愛之味素食+1，直接拌飯吃都可以」、「愛之味素食是最強的沙茶醬」、「愛之味素食沙茶好吃+1 雖然它跟傳統沙茶風味不大相同」、「我平常吃肉 問題愛之味那個素食沙茶就是比牛頭牌好吃」、「愛之味素食配飯真的有夠好吃」、「愛之味素食很強 無關葷素」、「愛之味素食屌打牛頭牌」。