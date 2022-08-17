　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

哪家沙茶醬最讚？老饕狂推「神級隱藏版」：絕對下飯

▲肉片,火鍋,配料。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲吃火鍋所選用的醬料至關重要。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

「沙茶醬」是吃火鍋必備的醬料之一，不僅可以當作沾醬，用來炒菜、拌麵也很好吃，而一說到沙茶醬，大家絕對會想到「牛頭牌」。一名網友即表示，牛頭牌沙茶醬發跡至今超過60年，價格雖然比其他市售的沙茶醬高，但味道確實比較好，讓他好奇有沒有可以和牛頭牌一戰高下的其他牌子？釣出一票老饕狂推：愛之味的素沙茶。

一名網友在PTT以「台灣沙茶醬有可以和牛頭牌一戰的嗎？」為題發文，表示牛頭牌沙茶醬發跡至今已經超過六十年，雖然是沙茶醬中的「龍頭」，但同時也是一般市售沙茶醬品牌當中價格最高的，不過味道也是最好，其他牌子感覺味道還是差了一截，詢問「有其他品牌可以跟牛頭牌一戰的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友疑惑有沒有能和牛頭牌沙茶醬一戰的品牌。（圖／翻攝自PTT）

▲網友詢問有沒有能和牛頭牌沙茶醬一戰的其他牌子。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出也引起許多吃貨們討論，「有印廖峻的那個可以」、「石二鍋的不錯」、「台南小豪洲沙茶醬，超讚」、「屏東夜市三家汕頭火鍋的沙茶屌打」、「不管怎樣 都要摻生蛋黃，人間美味」、「牛頭牌沙茶醬最突出的是它那個香味」、「應該沒有 要好吃品質又要穩定又要能量產」、「義美沙茶醬的不錯，貴」、「沙茶醬不是聽說超不健康」。

不過不少老饕則大推愛之味素沙茶，「愛之味素食第一其他慢慢爭」、「愛之味素沙茶 爆推」、「愛之味素食我覺得比牛頭牌讚，不要有刻板印象」、「愛之味素食+1，直接拌飯吃都可以」、「愛之味素食是最強的沙茶醬」、「愛之味素食沙茶好吃+1 雖然它跟傳統沙茶風味不大相同」、「我平常吃肉 問題愛之味那個素食沙茶就是比牛頭牌好吃」、「愛之味素食配飯真的有夠好吃」、「愛之味素食很強 無關葷素」、「愛之味素食屌打牛頭牌」。

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
快訊／艾成身亡！王瞳見最後一面哭到虛脫　大馬父母急飛台
快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了
她曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆
高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器
快訊／王瞳雙腳無力走出相驗室！狀況曝：非常虛脫
艾成身亡！戰友林吟蔚淚喊：好哥哥　「冠軍獎金分大家」揭暖舉
海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨降雨熱區出爐
快訊／南投大雨「驚見黃泥浪」！多車拋錨　家長載童受困
獨／蘇花安最新路線定案曝光！耗資700億「白牌機車行駛留伏筆
快訊／確定了！黃珊珊8月28日請辭　柯文哲證實：9月剩下1名

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友感情史豐富！他被分手哭「別找交過太多任」...網曝關鍵打臉

艾成身亡太震驚！美女律師嘆：承認自己撐不下去是一種堅強

逢豪雨必淹！高雄水管路一片黃泥濁水　「洗車胎一幕」曝

男大生鼻子過敏不換口罩！釀蜂窩性組織炎　犯這疏失險喪命

妹子跑進父母房間洗澡！鏡子前「光溜溜」吹頭髮　爸一進門全目睹

哪家沙茶醬最讚？老饕狂推「神級隱藏版」：絕對下飯

獨／蘇花安最新路線定案曝光！　耗資700億「白牌機車行駛留伏筆」

新竹縣「觀霧線」30日通車　即起就可線上預約搭乘！

新竹義民祭大豬公結局出爐　陳博彥養出1647台斤神豬獲特等獎

海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨天氣不穩！大雷雨轟7縣市

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

桃機飛東南亞人潮爆滿　警嘆：能救一個是一個

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

男10多年未彈奏《卡農》　遇舊琴不看譜彈完整首！

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

「同志天菜」祖雄認了熱戀烏克蘭正妹！ 羞揭與女友佳娜「原先關係」

女友感情史豐富！他被分手哭「別找交過太多任」...網曝關鍵打臉

艾成身亡太震驚！美女律師嘆：承認自己撐不下去是一種堅強

逢豪雨必淹！高雄水管路一片黃泥濁水　「洗車胎一幕」曝

男大生鼻子過敏不換口罩！釀蜂窩性組織炎　犯這疏失險喪命

妹子跑進父母房間洗澡！鏡子前「光溜溜」吹頭髮　爸一進門全目睹

哪家沙茶醬最讚？老饕狂推「神級隱藏版」：絕對下飯

獨／蘇花安最新路線定案曝光！　耗資700億「白牌機車行駛留伏筆」

新竹縣「觀霧線」30日通車　即起就可線上預約搭乘！

新竹義民祭大豬公結局出爐　陳博彥養出1647台斤神豬獲特等獎

海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨天氣不穩！大雷雨轟7縣市

22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死

快訊／台啤隊史首名UBA外籍生　野獸派前鋒蓋比加盟

陳俊秀強勁飛球讓總仔都嗨了　牆前接殺好可惜

辣網紅「陰唇刺青」30秒痛苦片曝！她髒話連飆　下體腫脹禁慾1個月

王瞳見艾成最後一面哭到虛脫...大馬父母急飛台　後事採基督教儀式

快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了

東奧組委會前理事高橋治之涉收賄5100萬　被認有重嫌今遭逮捕

日本藥妝商城祭便宜日貨、藥妝　哈日族搶優惠再省國際運費

被女蛇頭騙當「10萬打字員」5人飛柬埔寨被救回　3人又失聯！

女友感情史豐富！他被分手哭「別找交過太多任」...網曝關鍵打臉

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

生活熱門新聞

艾成身亡！　粉絲直衝臉書淚喊：不相信是真的

王浩宇喝廖老大「很難喝」整杯倒了給真心建議

為何沒颱風侵台發警報？災害預報士解答

男女去宮廟「倒立香」插香爐　內行人曝惡質含意

他猜艾成卡欠債關　一票見「1關鍵」搖頭

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

爆乳女蛇頭「3個月賣掉50人」　徵才文曝光！

快訊／跨國救人被外交部稱「誤導國人」　Bump氣炸回應了

中小學8/30開學　教長：下週公布停課標準

台灣很難混？　外配年收破200萬「遍地是黃金」

管道變了！人蛇集團辦「大量越南簽證」

「慈濟在海外超強」網曝2原因推爆：世界級能力

H奶娃娃「1女戰8男」成台灣最強女優　和他合作無上限

遭外交部抹黑　Bump嘆「受夠了」宣布詐騙解碼停更

更多熱門

相關新聞

愛之味聯名首罐咖哩豆腐在台登場

愛之味聯名首罐咖哩豆腐在台登場

日本國民指定美食CoCo壱番屋咖哩名店，和台灣食品集團愛之味聯名推出台灣第一罐「咖哩豆腐」，以滿足消費者在疫情期間不用出門；就可享受到餐廳等級的咖哩美食罐。

愛之味、魔咕飲　推出新品口味「鳳梨康普茶」

愛之味、魔咕飲　推出新品口味「鳳梨康普茶」

TOYOTA車主很多隱形富豪？

TOYOTA車主很多隱形富豪？

愛喝火鍋湯？減重醫PO「恐怖漸層照」警世：我不敢喝

愛喝火鍋湯？減重醫PO「恐怖漸層照」警世：我不敢喝

倒2萬噸汙泥進農地　3肥料黑心大廠11人被重判

倒2萬噸汙泥進農地　3肥料黑心大廠11人被重判

關鍵字：

沙茶醬牛頭牌愛之味

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

艾成3天前才直播開唱！生前最後發文感嘆

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

目睹艾成墜樓滿地血！超商店員「驚恐狂抓手」

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

艾成墜樓亡！曾緊抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

更多

最夯影音

更多
周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！
不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面