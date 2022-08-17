柬埔寨活摘器官是台人教的？　高大成：醫界垃圾「一台手術100萬」

▲高大成揭露器官買賣內幕。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、崔子柔／綜合報導

近來頻傳台人受高薪誘惑前往柬埔寨，慘遭凌虐、性侵甚至活摘器官等案件，緬甸的「KK園區」更有東南亞最終站之稱，手法相當殘暴。法醫高大成指出，疑似有台灣或其他醫學先進國家的醫師，前往當地進行器官移植手術，每台手術可賺入100萬元。

根據本站先前報導《KK園區活摘器官如煉獄 高大成曝暗黑內幕》，高大成提到，人體全身器官加總可賣2400萬新台幣，其中心臟、肝臟、肺臟、胰臟等主要器官的價碼以300萬新台幣起跳。

高大成指出，曾有一名患者向他透露，要到中國賣出一個腎臟，換取200萬新台幣，並在收到訂金100萬後前往當地，卻從此音訊全無，後來才知道該患者在被麻醉後，所有的器官都被拿去販賣。

▲警方到桃園機場舉牌提醒民眾嚴防詐騙。 (圖／記者游宗樺攝）



高大成也說，柬埔寨等國進行的器官移植手術是活體摘除，疑似有台灣或其他醫學先進國家的醫師，到當地進行相關手術，每台手術可賺進100萬元，他直轟這些人是「醫界垃圾」，「世界就是這樣，給錢就有人做」。

緬甸苗瓦迪「KK園區」傳出強摘受害者器官後，將其屍體拋入公海等駭人事蹟，名嘴賴憲政日前在《驚爆新聞線》揭露暗黑兵部內幕指出，園區四周的4尺高牆都裝了鐵絲網通電，裡面「黃賭毒」都有，只要送兵部有一半以上的人都沒出來過，有受害者試圖反抗，2天後就「被處理掉」。