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他躺平「月收17K」還能月存5千　網點出2條件：達成直接無敵了

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲他躺平1年「月賺17K」還能月存5000元，貼文意外掀起網友熱議。（圖／資料照）

網搜小組／趙蔡州報導

在這低薪、高物價時代，有越來越多「躺平族」出現，不婚不生直接放棄努力。一名男網友表示，他當躺平族已經1年，平常只有做彈性的兼差工作賺錢，每月約賺17000元，由於住家裡不用房租，扣掉基本支出還能存5千，但他擔憂這樣下去是不是在浪費人生，因此才發文詢問網友意見，貼文意外掀起討論。

原PO在Dcard表示，我當躺平族大概1年了，由於不想被工作時間綁死，平常只有做彈性的兼差工作賺錢，月收入大約1萬7千元，掉基本支出每月能存5千元，目前儲蓄則有7萬多。

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雖然生活沒有什麼大問題，但他對於目前的情況相當擔憂，「我很猶豫要不要再把工作時間拉長，但是又懶的去賺」、「請問這樣會不會很浪費人生，大家如果有自己的房子，會學我這樣嗎，還是不會」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「躺平族+1，之前很認真工作存錢，突然覺得靠北啊我好累，就把接的案子都推光光了，我媽覺得我開心就好」、「躺平+1真的舒服，不要在乎他人眼光」、「家裡有錢不算躺平啦」、「躺平+1，已經一年多，每天都能爬山、看海、追劇，這才是人生啊」。

也有人覺得，只要不在乎世俗眼光，加上經濟條件允許，躺平當然OK，「有爸媽靠躺平可以的啊，但你要慶幸投胎投得對」、「我也很想躺平，錢足夠生活就好，但還是沒辦法不去在意世俗的眼光」、「只要錢夠用，有自己的房子，躺平OK啊，根本直接無敵了」、「我躺兩年爽，有房有土地日子過得很輕鬆」。

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