　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少女未滿12歲！2男噁傳「讓哥哥好好欣賞」　誘拍裸照下場出爐

▲桃園市曾姓男子去年1月透過交友軟體認識未滿16歲少女，當晚竟邀約至摩鐵發生性關係並口交得逞，事後還拍攝裸照等猥褻影片挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲少女遭兩男誘拐拍裸照，媽媽發現後氣炸提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／台北報導

兩名男子阿正（化名）、阿義（化名）透過抖音認識一名未滿12歲少女，而兩人竟先後用IG傳送自己的下體照及「妹妹的穴真的很好看」、「哥哥的粗棒棒要填滿妹妹的穴穴 」等文字給少女，並誘拐少女自拍裸照給自己觀賞。案經少女母親發現後憤而報警，兩名男子則被法官依法判刑。

根據判決，阿正與阿義2021年12月間分別透過抖音結識少女，並交換IG聊天，但兩名男子明知到少女未滿12歲，竟同時做出誘拐少女自拍裸照供自己觀賞的行為。案經少女母親察覺對話有異，查看後氣得對兩男提告。

法官事後調查發現，阿正先後傳送下體照以及文字「妹妹的穴真的很好看」、「我又硬了」、「棒棒想進去了」、「可以讓哥哥好好欣賞妹妹的裸體嗎」給少女，並要求少女也回傳裸照等，以此方式引誘少女製造猥褻行為之電子訊號得逞。

另外，阿義的部分，也同樣傳送下體照及文字「好想進去」、「一起視訊自慰」、「哥哥射出來惹」、「妹妹的穴超緊」、「哥哥的粗棒棒要填滿妹妹的穴穴 」給少女，並引誘少女拍裸照供其觀賞。

庭審時，兩男均坦承犯行，法官審酌，兩人明知少女年幼，心智尚未成熟，卻為了一己私慾，用引誘方式讓少女拍攝裸照等供其觀賞，但考量兩人均已與少女及少女家屬達成和解，並賠償完畢，最終依法判兩人1年6個月徒刑，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，並須向指定政府機關等提供80小時義務勞務。全案可上訴。

►地表最實用的收納箱！999元買3個，5蓋可開＋滑輪超方便

ET快訊
颱風米雷將生成　明有望雙颱共舞
快訊／今36架次共機、10共艦擾台　17架逾越海峽中線
曾奪奧運示範項目金牌！女將驚知「老公激戰表妹」心碎
快訊／林志穎「驚喜現蹤」準備出院？經紀人回應了
戶頭驚見多「一筆錢」！他驚呼：原來雲端發票真有大獎
前綠委正面開戰　「切割林智堅」貼文大復活
快訊／疑撞護欄！騎士離奇「飛墜4m民權大橋下」　命危搶救中
快訊／碩士保衛戰！林智堅突現身中華大學　微笑5字回應
把印尼看護當性奴！　她為3孩忍淚被硬上
快訊／台南雨彈狂炸！馬路成河流　用路人冒險涉水前行

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

跟女友分手心情不好...撿木棒隨機砸車　台中小屁孩被抓了

桃警強力掃盪酒店等特種場所　查獲女子持毒果汁、1通緝犯到案

掐死女友再將雙胞兒塞洗衣機悶死！台中三屍命案死刑撤銷

曾奪奧運示範項目金牌！　女將驚知「老公工寮激戰表妹」心碎

海水沸騰畫面曝！基隆八尺門漁港「青鱗暴動」　萬尾魚兒跳上岸

疑撞護欄！騎士離奇「行人引道飛墜4m民權大橋下」…命危搶救中

少女未滿12歲！2男噁傳「讓哥哥好好欣賞」　誘拍裸照下場出爐

警持盾牌攻堅？協助衛生局將男子強制就醫　2警遭反抗手指受傷

把印尼看護當性奴！她為3孩忍淚被硬上　偷拍受辱片反擊色老闆

疫情蟑螂大發國難財　「黑心快篩」改標入境！一個月爽賺8632萬

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

《獵鑽緝兇》池晟神演技切換雙胞胎　搭許城泰、徐智慧揭弒父之謎

幼幼台7哥哥姐姐現況曝光！　李岳掰了西瓜…成CEO砸600萬創業

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

劉在錫「世鎬是嘉賓」惡整昭旻　她打視訊劈頭問：跟我組隊..大問號XD

跟女友分手心情不好...撿木棒隨機砸車　台中小屁孩被抓了

桃警強力掃盪酒店等特種場所　查獲女子持毒果汁、1通緝犯到案

掐死女友再將雙胞兒塞洗衣機悶死！台中三屍命案死刑撤銷

曾奪奧運示範項目金牌！　女將驚知「老公工寮激戰表妹」心碎

海水沸騰畫面曝！基隆八尺門漁港「青鱗暴動」　萬尾魚兒跳上岸

疑撞護欄！騎士離奇「行人引道飛墜4m民權大橋下」…命危搶救中

少女未滿12歲！2男噁傳「讓哥哥好好欣賞」　誘拍裸照下場出爐

警持盾牌攻堅？協助衛生局將男子強制就醫　2警遭反抗手指受傷

把印尼看護當性奴！她為3孩忍淚被硬上　偷拍受辱片反擊色老闆

疫情蟑螂大發國難財　「黑心快篩」改標入境！一個月爽賺8632萬

美通過晶片法抗中國大陸競爭　台經院：有助台積電減輕設廠壓力

吃對助減肥！營養師教判斷「低GI食物」6秘訣：塊狀比泥狀好

金控7月獲利一次看！富邦金奪3冠王　這1家逆勢成長

跟女友分手心情不好...撿木棒隨機砸車　台中小屁孩被抓了

佩服48歲費古洛熱投119球　高國慶：身材保養很好

快訊／今36架次共機、10共艦擾台　17架逾越海峽中線

航空雙雄7月營收好強！長榮航年增42％　華航客運收入暴增7倍

晶片法案圍堵中國利台？　分析師示警：難說！恐變成美國變相監管

鮭魚輸了！魚類「DHA排行」NO.1便當店超常見　是鮪魚30倍

外資大砍178億賣晶圓雙雄等十檔！台股跌逾百點　三大法人賣超190億

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

台南少年赴柬埔寨　遭囚3個月電擊打破頭

16歲少年偷騎爸機車撞死人　全家連帶下場曝

柬埔寨詐騙大本營曝光　台港澳中黑幫全來了

南警破獲南部地區最大「人蛇賣淫集團」

3度酒駕撞死人　囂張爆乳妹下場曝

即／「瑞典坦克」開啟自動駕駛　追撞防撞車釀2傷

即／機車騎士「4米高民權大橋」墜下！　無生命跡象

老虎蜜蜂嘉義店開幕淹水　第4天被燒光

即／17歲少年被轉賣泰國　身上僅剩100泰銖

「柬國詐騙」行情曝光　豬仔賣到泰國值200萬

北車旁驚藏「豬仔寮」　「10天18萬薪」淪帳戶肉票

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

孫其君「借錢買鑽戒求婚」竟情變　與郭雪芙陷財務糾紛

台大一刀斃命林智堅　最慘受害者是他

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

林瑞陽「長子爆同居正妹星二代」！

快訊／林志穎車禍19天「驚喜現蹤了」！最新動態被捕捉

丟丟妹突消失《小姐不熙娣》！

孫其君爆欠錢討求婚鑽戒　郭雪芙經紀方無奈：他財務狀況我們不清楚

40歲↑飄老人味原因曝！「這2部位最濃郁」

林智堅抄襲案　台大學生會首發聲曝兩重點

台南少年赴柬埔寨　遭囚3個月電擊打破頭

輿論爆了！蔡英文「對幹」台大　臉書火速被灌爆

苗博雅說重話！「2類人」不會挺林智堅

更多

最夯影音

更多
跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄
白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面