少女未滿12歲！2男噁傳「讓哥哥好好欣賞」　誘拍裸照下場出爐

▲少女遭兩男誘拐拍裸照，媽媽發現後氣炸提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／台北報導

兩名男子阿正（化名）、阿義（化名）透過抖音認識一名未滿12歲少女，而兩人竟先後用IG傳送自己的下體照及「妹妹的穴真的很好看」、「哥哥的粗棒棒要填滿妹妹的穴穴 」等文字給少女，並誘拐少女自拍裸照給自己觀賞。案經少女母親發現後憤而報警，兩名男子則被法官依法判刑。

根據判決，阿正與阿義2021年12月間分別透過抖音結識少女，並交換IG聊天，但兩名男子明知到少女未滿12歲，竟同時做出誘拐少女自拍裸照供自己觀賞的行為。案經少女母親察覺對話有異，查看後氣得對兩男提告。

法官事後調查發現，阿正先後傳送下體照以及文字「妹妹的穴真的很好看」、「我又硬了」、「棒棒想進去了」、「可以讓哥哥好好欣賞妹妹的裸體嗎」給少女，並要求少女也回傳裸照等，以此方式引誘少女製造猥褻行為之電子訊號得逞。

另外，阿義的部分，也同樣傳送下體照及文字「好想進去」、「一起視訊自慰」、「哥哥射出來惹」、「妹妹的穴超緊」、「哥哥的粗棒棒要填滿妹妹的穴穴 」給少女，並引誘少女拍裸照供其觀賞。

庭審時，兩男均坦承犯行，法官審酌，兩人明知少女年幼，心智尚未成熟，卻為了一己私慾，用引誘方式讓少女拍攝裸照等供其觀賞，但考量兩人均已與少女及少女家屬達成和解，並賠償完畢，最終依法判兩人1年6個月徒刑，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，並須向指定政府機關等提供80小時義務勞務。全案可上訴。