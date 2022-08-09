全台唯一場！BLACKPINK明年高雄開唱　他PO文洩「場地玄機」

記者賴文萱／高雄報導

南韓女團BLACKPINK人氣火爆，日前宣佈將展開世界巡迴演唱會，官方社群8日晚間公佈巡演場次，而台灣唯一場就選在高雄舉辦，驚訝不少粉絲，也引起會在哪個場地舉辦的猜測。對此，高雄市副市長史哲發文洩漏場地玄機，「高雄，台灣唯一場！因為很大一場！」市長陳其邁也回應表示，一定會做好最好的準備，歡迎她們來到高雄演出。

▲BLACKPINK將在9月回歸。（圖／翻攝自Facebook／BLACKPINK）

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BLACKPINK的第二次世界巡迴演唱會《BORN PINK》將從10月15日於首爾開跑，場次目前已經安排到2023年6月，一共巡迴全球26地，其中包括了高雄，時間落在明年的3月18日，這不但將是她們二度來台開唱，也是首次南下到高雄舉辦演唱會。

▲BLACKPINK公佈世界巡迴演唱會場次。（圖／翻攝自Facebook／BLACKPINK）

對於BLACKPINK這次台灣場選擇在高雄舉辦，讓不少粉絲相當驚訝，並紛紛猜測場地會選在高雄巨蛋還是世運主場館。對此，史哲發文洩漏場地玄機，「高雄，台灣唯一場！因為很大一場！」美麗海港高雄，座落在BLACKPINK世界巡演地圖上，明年春天，等你們齊聚高雄！！

而史哲的發文也讓不少粉絲從線索中推測，比起容納1.5萬人的高雄巨蛋，能容納超過4萬人的世運主場館應該機率更高，並相當期待到時候公布場地及搶票資訊。

陳其邁對於BLACKPINK將來台開唱，且高雄為唯一場次一事表示，他一開始也不知道，但聽很多年輕幕僚，大家都非常興奮，所以他也稍微google一下，驚訝發現她們YouTube的訂閱有超過7000萬以上。

陳其邁說，她們來高雄這一場是台灣唯一的一場，從過去到現在，對於不管是流行文化，或者是很多大型的演唱會，高雄也都非常有經驗，所以一定會做好最好的準備，歡迎BLACKPINK來到高雄演出。