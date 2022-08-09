論文相似度40%認定抄襲！蘇宏達：3度邀林智堅、陳明通說明未到

▲因為論文相似度40%，台大判定林智堅碩論抄襲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大今（9日）天上午認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位，這次審議召集人、台大社科院長蘇宏達表示，委員會以林生碩士論文為主比對余生，經過逐章逐節逐段逐小節比對，兩篇論文從一開始就產生高度重疊，林智堅與余正煌的論文相似度40%，而且3度邀請林智堅、陳明通，皆未到場說明，最後判定抄襲。

林智堅獲黨內提名，代表民進黨參選2022桃園市長，卻被爆出論文抄襲，名嘴黃揚明更挖出台大國發所碩士生余正煌論文，直指兩人民調資料一樣，林智堅本人則強調「絕對經得起考驗」，還對台北市議員王鴻薇提告加重誹謗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，台大在今天上午11時召開記者會，並由台大主秘王根樹、台大教務長丁詩同、台大社科院長蘇宏達、也是這次倫理審查委員會召集人共同召開記者會說明。

▲▼台大認定林智堅抄襲，決議撤銷碩士學位。（圖／ETtoday直播、記者黃國霖攝）

針對林智堅與余正煌是否涉及抄襲，蘇宏達指出，委員會認為，兩篇論文從一開始就產生高度重疊，從而容易產生抄襲，經過委員會進行比對，林生碩士論文為主比對於余生，相似度達到41%，余生碩士論文為主比對林生，相似度達到40%，審定委員會認為需要針對兩論文進行更實證審查，才能確定是否抄襲。

蘇宏達進一步分析，委員會經過逐章逐節逐段逐小節比對，林生余生學位論文，認定研究對象等都有高度文字相似性而構成抄襲，然而林生論文中的中文摘要，全部七行和余生中文幾乎一模一樣，而碩士論文結論，兩篇論文中文摘要到結論文字高度相似和重疊，充分討論後認定余生、林生兩論文構成抄襲且情節嚴重，也就是林生抄襲余生。

▲▼台大認定林智堅論文抄襲，公布比對雷同段落。（圖／ETtoday直播）

▲▼台大認定林智堅論文抄襲，公布比對雷同段落。（圖／ETtoday直播）