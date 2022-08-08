真的芭比Q！科技男短袖、短褲騎機車闖南橫　網嚇：換膚的概念

▲許先生因新冠肺炎確診被隔離，出關後，決定穿著短衣短褲騎車南橫南迴走一回，但也因未做好防曬導致全身曬傷脫皮。（圖／許先生提供）

記者黃宥寧／台北報導

真勇者！從事科技業的許先生，因新冠確診被隔離7天，整個人悶壞，決定在解隔後趁風和日麗天氣，穿著短衣、短褲騎著機車從台南出發到南横南迴散心；騎乘12小時後返回家中，赫然發現雙腳已曬到「紅到發紫」，第8天後更出現大脫皮，呈現「3層膚色」他把照片PO上網後，也掀起一陣熱烈討論。

「除了當兵服役外，人生沒有被關在一個地方這麼久！」許先生接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，日前因確診被隔離7天，整個人被悶壞，加上南橫今年5月通車，一直都想找機會體驗，決定在上月23日早上趁天氣晴朗，和平常出門買早餐一樣，穿著短衣、短褲騎上機車從台南家裡出發。

他回憶，當天騎著、騎著，約中午11點多就騎到台東埡口，因為山上天氣涼爽，也沒感覺到特別不舒服，於是接著往台東市方向前進，直到騎到台東太麻里，才發現雙手、雙腳已經曬紅了，只好硬著頭皮騎南迴回台南家。

努力騎到台南家，已經晚上7時許，坐在沙發上才驚覺雙腳被曬到「紅到發紫」，他也趕緊塗抹蘆薈降溫，隔天站立時雙腳也開始出現刺痛感，直到第8天開始脫皮，他以半撕、半搓下，雙手、雙腳竟成了「三層肉」了。

▼許先生短袖、短褲騎車闖南橫南迴，曬出榮譽勳章。（圖／許先生提供）

許先生也將曬傷的照片PO上網，吸引了6000多人按讚，網友們見到曬傷照片，紛紛留言回「好痛！」、「多麼痛的領悟」、「煥膚再煥膚的概念」、「你說你去火災現場救人我也會相信」但也有網友正面留言說「勇者無敵！在下萬分佩服」、「英雄的印記和紀念」。

對此，許先生也對記者說，雖然花了2個禮拜進行「換膚」，但這樣的回憶是獨一無二，未來還是會穿短衣、短褲騎車，但一定會積極擦防曬產品。