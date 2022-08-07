鄰居狗太吵！雲林婦廚餘偷摻農藥毒死牠　硬拗「殺紅螞蟻」

▲雲林一名婦人因不滿鄰居養的狗太吵，竟在廚餘中混進農藥，引誘犬隻吃下。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixbay）



記者林冠吟／雲林報導

雲林一名婦人因不滿鄰居家中所養的犬隻吵鬧，竟在去年晚間故意將摻有「加保扶」成分的農藥混進雞頭與雞皮等廚餘當中，以此引誘鄰居所養的狗「星星」前來食用，害星星因此中毒慘死。雲林地院審理後，也依違反動保法判處婦人有期徒刑3月，得易科罰金，併科罰金10萬元。

判決書指出，雲林這名婦人因不滿鄰居養了一隻狗「星星」，且星星還天天吵鬧，害她夜不成眠，讓她氣得決定展開報復，將農藥「加保扶」混和在雞皮、雞頭等廚餘內，引誘星星吃下，最終導致星星中毒而死。

庭審時，婦人向檢察官否認犯行，並表示自己本身就是務農的，她是因為被紅螞蟻咬得受不了，才會買用來殺紅螞蟻的「加保扶」農藥，後續她將農藥摻在廚餘中攪拌也是為了要讓紅螞蟻食用，至於星星所誤食的那些是她沒有用完放到外面的，「是狗自己沒綁好去翻找」等語。

不過雲林地院審理後卻發現，儘管婦人一再強調會在廚餘中混入「加保扶」是為了拿來殺紅螞蟻，但加保扶的實際用法卻是必須要噴灑在作物的根莖葉處，才能達到蟲害防治的功效，但婦人卻把農藥混進廚餘，且該廚餘也並非做為肥料使用。

此外法官也同時在尋找婦人對星星下手的動機，衡量婦人曾表示，「平時那隻黑犬都會吠叫，造成我神經衰弱」、「清晨1點、3點叫得很嚴重」等語，顯見婦人對於星星打擾到她的日常生活感到不耐，加上犬隻特性為嗅覺靈敏，本身就會翻找食物，因此不採信婦人的辯詞，依違反動法等罪，判處婦人有期徒刑3月，得易科罰金；同時併科罰金10萬元，得服勞役。