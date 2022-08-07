連加工食品廠也不放過！學者籲台灣農業2方式因應：徹底檢討

▲大陸3日宣布暫停我國冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚輸入。（圖／CFP）



記者許展溢／台北報導

大陸去年開始至今陸續進了台灣多項農產品，現在連食品加工廠也大受衝擊，學者提醒，當台灣和大陸關係無法改善時，政府一定要思考中長期策略，而非停留在每次哪一品項被禁，只會以「短期的促銷」方式面對，若官方堅持走此路線，台灣將面臨更大困境，建議打開外交市場、徹底調整農業結構和規模2方式因應。

大陸3日宣布暫停我國柑橘類水果、冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚輸入，農委會表示，已研擬相關因應措施，包括透過農良直賣所、全國各地農會超市、連鎖通路業者、產地縣市政府行銷等內銷通路、多元加工目標，和強化海外市場拓銷。

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對於內銷、外銷和加工三支箭，陳李農改研究團隊執行長李武忠認為，政府短期靠通路、中小學、軍隊及公家機關等幫忙，加上促銷、補貼，處理這些問題絕對有能力，但不是解決的方法，如果堅持這種路線，台灣要面臨更大困境，只要想目前台灣農產品規模跟市場可容納的量有多少就好，沒辦法銷到大陸的量轉移國內，真的吃得下？因此長期最好要調整栽種、養殖面積或轉其他耕作。

▲李武忠認為，台灣農業唯有徹底檢討結構、規模，未來才不會面臨重大困境。（圖／記者許展溢攝）

李武忠提到，現在不只生鮮產品，連食品加工廠也被禁，這些廠如生產鳳梨酥，需要原料鳳梨等、養殖的漁產罐頭和各式各樣餅乾等，以前主要是生鮮，但這次連加工都影響，層面大到要非常注意。

李武忠強調，當台灣和大陸關係沒辦法改善時，因應方式只有兩個，一是「打開外交市場」，但談何容易，沒有關稅優惠、運輸長、價格高等難題都要克服，雖台灣自認品質比別人好，相對國外人家也在進步。

李武忠接著說，二是「重頭做起」，徹底檢討農業當前結構、規模，到底要種什麼不種什麼？或要種多少？若都不可能賣到大陸市場，政府要找到真正懂的人規劃有哪些淺在市場，看國內需求跟未來目標市場加總，進而輔導台灣農業。