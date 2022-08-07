MC晚來10天！她心慌找男友抱怨　對方竟罵「2句話」心碎：超氣

▲女網友對於男友的回應很心涼。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

一名女網友日前因月經晚來，內心非常擔憂，因此把複雜情緒分享給男友，不過10天後月經就來了，因為經痛很不舒服，所以向男友抱怨，沒想到對方竟回他「沒來在靠X，來了又在靠X」，女網友看完這2句話，瞬間心涼了。

一名女網友在Dcard上發文，日前因生理期晚來，內心非常擔憂，也不停胡思亂想，便向男友分享複雜心情，問對方該怎麼辦？不過10天後，原PO的生理期就來了，但因為經痛相當不舒服，她便向男友抱怨，沒想到對方竟傳了2句話，「沒來在靠X，來了又在靠X」。

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▲原PO與男友的對話。（圖／翻攝Dcard）

原PO看到這2句話瞬間心涼，無奈表示，「會經痛的女孩們都知道到底有多痛吧」，隨後她也將對話截圖PO上網，詢問網友「妳們的另一半這樣回，是不是會超生氣？」

貼文曝光後，立刻引起熱議，許多網友紛紛留言痛批，「就真的很痛啊，他是在靠X什麼」、「跟他分手，他要碎嘴的話就回他，不分你說我靠X，我要分換你在唧唧歪歪，是不是男人」、「要是我就會回，分手就不需要聽你靠X了，再見」、「我會直接把用過的衛生棉甩他臉上」、「會懷孕的是女生，不是男生，講風涼話當然輕鬆」。

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