米糕小開偷吃人妻　黑歷史起底！表特板女神「輔大宋慧喬」也受害

▲王姓米糕小開偷吃人妻判賠10萬元，友人爆「輔大宋慧喬」曾與王短暫交往，2人一起為婚紗公司拍宣傳照。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年2月新北市知名米糕王姓小開與人妻傳出不倫戀，女方的丈夫將2人的鹹濕對話po上網路並與妻子離婚，對王與前妻2人提出民事求償100萬元，王雖企圖撇清，但法官根據對話紀錄判王與人妻2人應賠10萬元。另有知情人士向本刊透露，王風流成性，曾與表特板女神「輔大宋慧喬」交往半年，分手後王竟私闖女方住處，堪稱恐怖情人。針對指控，王表示自己遭人抹黑陷害，強調一切都是子虛烏有，否認偷吃人妻，語帶保留表示：「裡面有內情」，不便多作說明。

判決指出，王男因與人妻合作電商事業相識進而交往，去年初人妻以需要自己的空間為由搬回娘家，之後便時常與王男偷偷約會，2人多次外宿，後因女方的閨蜜看不下去，在去年11月向女方的丈夫揭發2人的不倫戀。

人夫得知妻子偷吃後展開蒐證，查出妻子不僅與多次與王男單獨外宿，2人互稱「北鼻」還互傳鹹濕簡訊，男方說「跟北鼻纏綿的死，欸蠻爽的，可以」，女方則回「什麼啦，不行啦，你爽死怎麼當王太太」，男方則稱「那我們都在爽死邊緣就好。」

更誇張的是，去年女方藉故搬回娘家後，在同年12月與男方至羅東出遊外宿，王男半夜趁女方睡覺「偷偷從後面來，妳卻沒反應」，女方則回「隱約感覺有東西進去，以為作夢」讓王男傻眼回應：「誇張，春夢，很扯欸，我明明動很大都沒醒，怎麼會這樣。」不堪入目的對話內容，讓女方的丈夫看了氣到不行，決定和妻子離婚，怒告2人求償精神慰撫100萬元。



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