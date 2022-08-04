34屆奇美藝術獎頒獎　支持台灣音樂美術人才

▲奇美文化基金會主辦的「奇美藝術獎」邁入第34屆，4日於奇美博物館舉辦頒獎典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由奇美文化基金會主辦的「奇美藝術獎」邁入第34屆，4日於奇美博物館舉辦頒獎典禮，10位優秀得主欣喜獲獎並分享一路走來的心路歷程，主辦單位邀請即將在「奇美音樂節」演出的長笛家胡志瑋擔任開場嘉賓，其出色的笛音引領現場貴賓沉浸在浪漫時期的迷人氛圍，成為頒獎典禮的一大亮點。

奇美藝術獎自1989年創辦以來，致力推動台灣藝術文化，積極培育美術與音樂人才，希望透過獎助金讓年輕藝術家可以專心創作，免於經濟壓力之苦，進而有機會綻放國際舞台。截至本屆共有355人次獲獎，累計獎助金逾新台幣1億2千萬元。

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頒獎典禮上，包括奇美文化基金會執行長郭玲玲、奇美博物館館長許家彰，擔任評審的文化部政務次長蕭宗煌、台灣美術館前館長黃才郎、人間國寶木雕家陳啓村等，以及得獎者、來賓等皆出席盛會。有別於去年因疫情關係只能舉辦線上典禮，今年大家又能齊聚一堂彼此敘舊，令人備感珍惜。

此外，由於本獎項的許多參賽者皆來自台灣藝術相關學校，因此主辦單位今年也邀請藝術學府代表共襄盛舉，如國立台灣藝術大學校長陳志誠、國立台南藝術大學校長詹景裕皆親自出席典禮。執行長郭玲玲在致詞中除了感謝大家的蒞臨外，也向得獎者表達恭喜，並勉勵得獎者在追求藝術的道路上保持熱情，帶著一份來自奇美藝術獎得主的榮耀堅持走下去。

頒獎典禮的開場節目由知名長笛家胡志瑋擔綱演出，胡志瑋為今年「奇美音樂節──靈魂的印痕」的演出音樂家，配合此次音樂節以浪漫樂派為主題，他挑選戈貝爾的《羅曼史》作為演奏曲目，熟練的技巧與豐沛的情感，讓台下觀眾聽得意猶未盡，紛紛表示十分期待9月即將登場的音樂節系列活動。

第34屆奇美藝術獎共10人獲獎，具象美術類：林庭如、顏群、溫崎君、游雯青；音樂類：蘇思羽、陳志達、蘇宇欣、蔡寧謙、趙子韶、曾文奕。其中有兩位為2次獲獎，分別是美術類西畫組的林庭如及音樂類管樂組的蘇宇欣，評審認為林庭如的畫作描繪細緻、技法純熟；蘇宇欣的單簧管演奏則被評為收放自如，整體藝術性極優。

其他得獎者也都有出色的表現，獲得評審一致肯定。具象美術部分，西畫組顏群的繪畫技巧與主題的選擇均有個人面貌，且完整度高；溫崎君描繪城鄉街角及家屋場景素描能力佳，真切表達台灣獨特自然與人文；雕塑組游雯青的作品造型結構掌握度高，兼具傳統與創新技巧思維。

音樂部分，鋼琴組蘇思羽充滿個人特質，各種曲目風格掌握佳；弦樂組蔡寧謙的小提琴技巧純熟、乾淨俐落，音色處理控制細膩；陳志達的中提琴音色表現細緻，清楚展現各種音樂風格及豐富性；主修大提琴的趙子韶，演奏風格成熟穩健，透過樂器傳達音樂內涵；聲樂組曾文奕的演唱歌聲通透自在，音樂力度層次分明。

10位得獎人除了有獎助金，也獲頒《榮耀天使》獎座，該獎座由奇美集團創辦人許文龍臨摹自法國雕塑家路易．巴里亞斯（Louis Ernest BARRIAS, 1841-1905）的作品《名譽之寓言》（The Allegory of Fame），其左手高舉桂冠加冕，右手持有號角，代表榮耀與光輝，以此勉勵所有得獎者綻放內在的光與溫暖，成為藝術的推手；而這座《榮耀天使》經放大後，佇立於奇美博物館建築的最頂端，象徵「守護博物館，榮耀世間美好事物」。

第35屆奇美藝術獎將於10月起開放報名，獎助項目包括：具象美術創作類（西畫與雕塑）共4名，音樂類（鋼琴、弦樂、管樂和聲樂）共6名，每位得獎者可獲得為期一年、每個月3萬元的獎助金。詳細情形依奇美博物館官網（www.chimeimuseum.org）公告為準。