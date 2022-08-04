裴洛西今訪南韓　是否提及台灣引關注！將赴兩韓邊境板門店

▲美國眾議院議長裴洛西訪台後，今訪南韓。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

裴洛西結束台灣行程後出訪下一站南韓，今（４日）上午將拜訪南韓國會，與議長金振杓會晤。南韓媒體指出，美中局勢緊張加劇的情況下，2位議長是否會談及台灣或印太地區局勢備受關注。據瞭解，裴洛西還將前往南北韓邊境板門店共同警備區（JSA）。

裴洛西3日離台，4日率團到南韓首爾訪問，並將於上午赴國會和南韓國會議長金振杓會晤，《韓聯社》報導，雙方將針對印太地區安全、經貿合作、氣候變化等問題進行討論，並將於會後發布聯合聲明，還將共進午餐。

南韓執政黨國民力量黨鞭權性東和最大在野黨共同民主黨黨鞭朴洪根，以及國會外交統一委員會所屬的議員們到時都將列席。

報導指出，裴洛西訪台讓美中緊張加劇的情況下，2位議長會談期間是否談及台灣或印太安全，備受關注。

據指出，裴洛西將在會談結束後前往南北韓邊境板門店共同警備區勉勵官兵，外界也關注到時她是否會在該行程中向北韓釋放訊息。

美國眾議院議長時隔25年訪台，這次也是時隔20年訪南韓，但期間正好遇到南韓總統尹錫悅休假，外交部長也已出訪前往柬埔寨首都金邊出席東南亞國協（ASEAN）外長會議。尹錫悅則是自本月1日起連休5天，因此官方未安排與裴洛西見面，因此遭質疑尹錫悅是否顧慮中國觀感才特意作出此安排。