世新通識教育研討會　影視數位化交流研習

▲ 世新大學「2022通識教育國際學術研討會」導入世新學生的全媒體專業力，展現世新傳播教育的強大實作能力與辦學成果。

生活中心／台北報導

世新大學新任校長陳清河在8月1日上任，提出5大治校方針，將以「數位傳播貫穿各學院」及「數據智能結合各專業」兩項策略，帶領學校擺脫少子化客觀環境隱憂。為配合陳校長的數位化治校理念，世新大學共同課程委員會自8月起舉辦「2022通識教育國際學術研討會」，這場研討會以影視化方式呈現，成為國內學術活動的創舉和新典範。

籌辦期間，世新大學共同課程委員會導入世新學生的全媒體專業力，展現世新傳播教育的強大實作能力與辦學成果。備受矚目的是，參與的國內外貴賓、學者及專家陣容強大，除了美國學院與大學聯合會主席、美國社區學院創新聯盟創辦人、日本教育學會會長、韓國教育學會副會長、歐洲博雅聯盟主席、歐洲研究院副院長/院士，另包括1位現任考試院長、2位前教育部長、2位現任私立大學董事長、6位國內大學現任校長、2位國內大學卸任校長、2位國外大學現任校長、4位國外大學卸任校長等，分別來自歐洲、美國、日本、韓國、新加坡、臺灣、中國大陸、香港等地區和國家。

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世新大學「2022通識教育國際學術研討會」在疫情肆虐的當下，為遠距會議與數位教學帶來嶄新發展，持續突破學術活動交流模式，研習對象涵蓋範圍，大學通識教師、高中職學校公民教師、國中小教師，以及中央與地方行政機關公務人員，將核發6小時研習時數，並首開先例，在8月份各週的週一和週三，各舉辦一場，共10場的大型數位研習課程。

世新大學在這場以「21世紀大學理念的激盪與通識教育的創新」為主題的國際研討會，結合了「科技」與「影音」技術，採線上／線下、同步／非同步、實體／遠距的多元方式進行，並由6位學生主播張可君、班詠絜、彭紋瑄、黃妍寧、洪衣綾、鄭瑋，以活潑生動的主持與介紹，串聯起整場研討會流程，由教職員生組成的團隊，匯聚來自各地、多元語言的影音素材，展現出世新大學在全媒體傳播教育的社會責任與豐碩成果。

為平衡專業與通用知識，兼顧全人發展的通識教育，在高教佔有核心地位。世新大學校長陳清河在開幕致詞時表示，感謝各界共襄盛舉，紛紛為國家通識教育提出新世紀的創意方案與新方向。

▲ 世新大學校長陳清河致開幕詞與主持圓桌論壇。（圖／世新大學提供）

而此次的圓桌論壇也由陳清河校長主持，邀請臺灣大學名譽教授莊榮輝、淡江大學講座教授劉金源、中原大學講座教授陳昭珍、實踐大學副校長江岷欽，根據今年主題設定「通識教育與人文教育的重要趨勢」、「通識教育的創新與變革」、「大學通識教育對少子化衝擊的因應」、「通識教育與專業教育的對話」、「通識教育的教學實踐研究」、「108課綱素養導向通識課程之規劃」等6個子題進行與談。

藉由影視化方式呈現學術研究，讓國內外頂尖學者輪番現身說法，探討各國社會經濟環境的趨勢與改變，並重新省思與提升通識教育的定位；而國內學者也聚焦108課綱實施後，大學教育的專業和通識課程會出現何等改變，以及各校通識教育理念是否能在新課綱實施後發展出自己的特色。

世新大學共同課程委員會期待透過此次機會，借重各國學者專家的智慧，推動通識教育的創新，也將彙整意見向教育主管部門和各大學校院提供建議，作為通識教育興革的參考。「2022通識教育國際學術研討會」由教育部指導，世新大學共同課程委員會、通識教育中心主辦，中華民國通識教育學會、實踐大學、「教育部提升大學通識教育中程計畫–通識教育國際交流與出版分項計畫」合辦，以及世新大學校友會總會、世新大學全媒體中心協辦。