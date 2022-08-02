染疫康復者門診收案3174人　「這年齡層」最多人掛號

▲衛福部健保署專委張作貞說明長新冠整合門診。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

各國新冠肺炎追蹤研究報告顯示，有30~60%確診者在康復後60天內會持續出現「長新冠症狀」，衛福部整合醫院開辦「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，健保署今（2）日公布最新統計，總收案3174人，年齡以31~40歲佔比23%最多，41~50歲佔比22%次之，兩者佔比近半數。

健保署專門委員張作貞表示，康復者門住診收案條件為解除隔離日6個月內，有多種新冠急性感染症群需整合醫療個案，科別包括胸腔科、感染科、神經內科、心臟內科、重症醫學專科、精神科、皮膚科、復健科、中醫科或其他相關科別，民眾接受整合門診服務後，僅需繳交一次掛號費與一次部分負擔。

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雖然截至8月1日，全台共有108家醫療院所參與染疫康復者門診，總共收案3174人，收案前三名縣市分別為台北市1243人、新北市525人、台中市428人。全台各縣市都有一家以上醫院參與，卻傳出有部分病患掛不到號。

對此，張作貞表示，因為該計畫是提供跨多科別門診整合照護，需要較多的硬體設備與醫事人力，各醫院會依照醫療量能提供開診次數，之後疫情趨緩，若依然有相關需求，健保署會積極鼓勵參與醫院提升看診數，若民眾有相關需求，也可到健保署全球諮詢網搜尋醫院看診時段。

▲▼新冠肺炎康復者整合門診說明。（圖／指揮中心提供）

