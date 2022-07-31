小王偷吃人妻被捉！緊爬6樓窗逃跑「失足墜亡」　家屬怒告求償373萬

▲小王偷吃人妻被捉，緊爬6樓窗逃跑「失足墜亡」。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

上海一名王姓男子2021年透過手機定位，發現謝姓妻子深夜前往酒店，氣得立刻帶親友前往找人，第一時間敲開門後，只有看見妻子在房內，後來才在酒店草皮上發現墜樓身亡的張姓情夫。張男家屬事後提告王男、謝女及酒店，求償84萬人民幣（約新台幣373萬元），但被法院判處敗訴。

根據澎湃新聞報導，王男與謝女儘管結婚卻互不信任，互相開啟手機定位供彼此查詢。王男2021年某日晚間至凌晨查詢妻子定位，發現妻子遲遲沒有要回家的跡象，遂打電話給妻子詢問原因，結果只聽見對方說「喝酒了」就被掛斷電話，讓他懷疑情況不對，決定找來3名親友前往找人。

王男透過手機定位，找到妻子入住的酒店，由於不知道是哪個房間，他乾脆報警稱老婆被性侵，當警方到達在調閱監視畫面時，他自行進入酒店客房區，並再次打電話給妻子，結果聽見附近房間傳出鈴聲，確定了妻子所在的房間，還聽到房內有男性的打呼聲。

王男與親友趕緊敲門，但過了很久才等到謝女開門，結果發現只有謝女1人在房內，但他們沒有放棄堅持繼續搜尋，最後找到一名男子倒臥在酒店草皮上，已經沒有生命跡象，送醫後不治。警方調查後，證實死者張姓男子就是謝女的外遇對象，因為害怕外遇被抓到，才爬出窗外試圖逃跑，結果意外墜樓身亡。

死者家屬事後向王男、謝女、陪同親友及酒店全數告上法院，索賠84萬人民幣。死者家屬稱，張男是因為王男等人逼迫及恐嚇，迫於無奈才爬出6樓窗戶逃跑，進而失足墜落身亡，而酒店作為經營者，未能盡到保障義務，保障客人安全，更未安裝保護措施，讓人能爬出窗戶，間接造成張男死亡，應共同承擔賠償責任。

▲法官指出，事發房間窗台高度符合法律規定，窗戶上亦安裝有開口限位器。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

上海松江法院法官審理案情，根據酒店監視器影像，當時王男一行人在外等待開門，並未有威脅及恐嚇張男的機會，而張男在眾人進門前，就已經爬出窗外，結果意外失足墜落。

至於酒店責任，法官指出，事發房間窗台高度符合法律規定，窗戶上亦安裝有開口限位器，張貼「關好窗戶」等相關警語，認為酒店已盡到相應的安全保障義務，死者家屬要求賠償缺乏依據。

法官認為，雖然生命寶貴，張男墜樓身亡令人痛惜，但其作為完全行為能力人，應該對爬出6樓窗戶可能帶來的危險具有認知能力，故墜樓死亡是其自主行為導致，審酌後判處死者家屬敗訴。

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