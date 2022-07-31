天氣太熱！手機中暑案例激增　專家教你「正確降溫」方式

▲夏天戶外滑手機，要隨時注意手機是否過熱以免損壞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者高兆麟／綜合報導

天氣熱到爆，不只人受不了，手機也一樣，近來不少民眾在戶外使用手機時，只要拍照或使用時間稍微長一點，就很容易熱當機，需要降溫後才能正常使用，嚴重一點的甚至手機還會因此電池膨脹，維修人數大增，對此也有日本專家提出解決辦法。

近期手機多半有防水功能，但為了防水，手機必須有極佳的密封性，這樣對散熱來說，卻是非常不利，也因此手機相比其他電子產品，更容易產生熱當機，甚至損壞。

這些「中暑」的手機，多半症狀都是電池，有日本的手機行就表示，光是7月還沒過完，手機過熱送修的件數就破千件，比上月多了200件，最多的就是手機電池膨脹。

由於現在天氣炎熱，手機在外長時間使用或拍照，很容易發燙，進而損壞電池，造成電池膨脹，日本電氣通信大學能源研究教授橫川慎二就表示，由於電池不耐高溫，高溫很容易導致電池性能惡化，嚴重一點的話，就會膨脹導致故障。

許多民眾為了快速降溫，會把手機放到冰箱裡，或是把保冷劑放到電池那面，不過日本專家表示，這樣其實不太好，應該用電風扇慢慢降溫，裁示正確的處理方式。

不過酷暑中最重要的，還是要隨時注意手機是否過熱，以免發現時為時已晚，維修造成荷包大失血。