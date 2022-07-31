把正宮趕出家門！人夫當兒面帶小三回家激戰　還警告：不准跟媽說

▲新北人夫當著兒子面帶小三回家過夜，分居妻得知後氣炸提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／新北報導

新北一名人夫與妻子發生爭執後，便把妻子趕出家門，但沒想到，2人分居一年多後，他竟當著兒子的面帶小三回家過夜，還要兒子不要跟妻子亂說。案經正宮發現後提告，法院審結，判人夫與小三須連帶賠償正宮20萬元。全案可上訴。

正宮提告主張，她與丈夫結婚多年，但2020年1月間雙方因為發生爭執，丈夫竟將她趕出家門，直到隔年12月，其兒子告知她，爸爸帶著小三回家過夜，還發生性行為，她才驚覺遭到丈夫背叛。

正宮指控，當時兒子看不下去，還拿著丈夫的身分證告訴小三，爸媽尚未離婚，但小三竟豪不在意，還帶著友人及小孩一起回家過夜，而誇張的是，小三竟還向社區管理員表示，自己是其丈夫的女友，讓她忍無可忍，氣得一狀告上法院。

對此，人夫與小三否認姦情，人夫辯稱，雙方認識沒有很久，且只是一般朋友關係，並沒有交往，且對方到家中過夜時皆有友人陪同，並非單獨過夜，他也沒有跟對方同住一房。

至於小三的部分，她則辯稱，她與人夫是在交友軟體上認識，人夫還謊稱沒有配偶，更拿出身分證證明，而她也沒有跟人夫交往，只是看到人夫兒子沒有母親照顧，才去人夫家煮飯給小孩吃。小三強調，她在人夫兒子告知她爸媽並未離婚後，也就隨即離開了，因此請求法官駁回正宮之訴。

法院審理時，兒子出面證稱，爸爸曾帶著小三回家過夜，他也曾拿著爸爸的身分證給小三看，而當時爸爸跟小三還叫他不要跟媽媽亂說，不然他們會被告，法官以此認定兩人姦情，儘管兩人均稱兒子在說謊，但卻也沒有拿出證據來證明，法官最終仍判兩人須連帶賠償正宮20萬元。全案可上訴。