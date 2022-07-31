兼具觀光民眾就醫及通學需求　布袋轉運站動工明年底啟用

▲ 布袋轉運站新建工程動土典禮 預計明年底正式啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



布袋鎮民期待已久的布袋轉運站新建工程日前舉行動土典禮，縣長翁章梁、交通部公路總局副局長林聰利、布袋鎮長陳鳳梅等民代貴賓共同參與祈福動土儀式。

30多年前，新營客運及嘉義客運於布袋鎮太平路皆設有客運車站，服務在地鄉親接駁運輸，因客運公司體制及經營策略改變，兩客運業者皆已廢除車站改為路邊停靠。

為體恤布袋鎮乘車多為年長者及學童，嘉義縣政府致力規劃新建布袋轉運站提供更舒適候車環境，並將各業者布袋路線整合至同一場站，原規劃布袋轉運站位置於布袋高跟鞋教堂對面海埔新生地停車場，考量轉運站功能除推廣觀光外，更應提供地方民眾接駁外出就醫及通學需求，故翁縣長特別請縣府重新與布袋鎮公所共同討論，經協商後布袋轉運站選址於原先都市計劃即編定為車站用地。

未來布袋轉運站將做為交通樞紐，將各客運業者公路客運路線、市區公車路線與鎮內繞行的幸福巴士整合班次時間進行盤整，以達時間及空間無縫接駁，以減少私人運具市占率，提升縣內公路運輸服務能量，除改善交通壅塞情形，也可帶動布袋地區蓬勃發展。

翁章梁說，布袋轉運站鄰近主要聯絡道路包括台17線、縣道157、縣道161線、縣道172線及快速道路台61線等，以布袋鎮為中心串聯週邊東石、義竹、朴子及台南市北門區等鄉鎮；布袋轉運站規劃7席公車停靠席位、無障礙設施、哺集乳室、轉乘動態資訊與候車休憩區，啟用後將有4家業者（縣公車處、嘉義客運、新營客運及統聯客運）共計5條公車路線停靠(7209、7234、7327、棕6、1639)，每日服務約104班次，另縣府規畫幸福巴士幸福布袋1路鎮內各村里部落接駁至轉運站轉乘客運至境外。

此外，外布袋轉運站外觀極具現代設計感意象，鮮明的色彩讓外來遊客來到布袋轉運站時能感受到當地的文化風俗，進而加強在地觀光文化之推廣；翁縣長說明，今日正式祈福動土，布袋轉運站預計民國112年底前啟用，屆時將成為濱海城鎮重要交通樞紐，配合布袋鎮都市計畫南區開發政策，新轉運站的建置將為布袋鎮的整體發展開啟新的一頁。