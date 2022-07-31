2022宜蘭國際童玩藝術節　「酷樂宜夏－時空探索」從早到晚都精彩！

▲2022宜蘭國際童玩節以「酷樂宜夏」為主題，睽違兩年重磅回歸。

生活中心／綜合報導

2022宜蘭國際童玩藝術節以「酷樂宜夏」為主題，從科技互動主題展館、戲水遊戲設施，以及擬真科技恐龍的親子探索劇場和歡樂遊藝踩街，都緊扣「時空探索」活動主軸，再加上國內首見夜間高空立體燈光水舞秀，以及國內外專業團隊演出等豐富內容，要讓大家從早玩到晚，一玩再玩。

▲互動科技體驗帶來令人耳目一新的再升級內容。

宜蘭國際童玩藝術節睽違兩年重磅回歸，帶來令人耳目一新的再升級內容，活動亮點有酷炫互動科技體驗，從迎賓裝置太空船造型的「時空探索號」，到主題展館「I-Lan Fun城市賽車」、「超時空訓練站」、「繪動森林館」及BABY親子館「星球樂園」，都加入科技元素及虛擬實境即時互動，打造兼具藝術、教育、創意的全新感官體驗。此外，遊戲部分有Cool涼消暑戲水設施，也以時空探索的概念打造而成，像是「SPA雷達站」、「UFO飆速滑道」、「噴射水舞台」、「水漾滑梯」、「星球探索平台」等，讓民眾在享受滑道飆速快感、激盪水花時，也如同置身星際時空水樂園，感受全新水漾魅力。還有結合挑戰性、刺激性的極限體能運動的「時空傳送站」，「高空腳踏車」可以體驗80公尺一望無際的視野，「高空滑降」長達200公尺空中飛人的快感！

▲斯里蘭卡專業民俗表演團體讓民眾在童玩節感受國外風情。

▲首次推出的親子探索劇場，引進國外原裝擬真科技恐龍，打造《藝想保衛隊－恐龍重生》親子劇。

在演出部分，今年邀請來自斯里蘭卡的民俗表演團隊來台，民眾不必出國，在童玩節就可以感受國外風情；並精挑宜蘭縣及國內知名藝術團隊，還加碼國際級專業團隊演出，至8月14日前，還有巴西森巴舞蹈表演團、拉丁Louca森巴鼓打擊樂團等團隊，帶來國際級的精彩表演秀。首次推出的「親子探索劇場」，引進國外原裝擬真科技恐龍，打造《藝想保衛隊－恐龍重生》親子劇，絢麗多變的舞台效果，帶給觀眾前所未有感官饗宴，劇中的恐龍及演員也在園區嘉年華遊行與遊客近距離互動！

▲除了上述的各種特色外，今年童玩節的夜景也極具看頭，科技燈飾打造夜間全區極具神秘感光環景。

今年童玩節的夜景也極具看頭，入口平面LED螢幕3D驚豔動畫，並推出全國首見高空立體燈光水舞秀，O型水舞秀搭配七彩燈光，展現水與燈光的完美藝術結合，還有園區制高點天空塔360度成像屏幕，夜間璀璨炫光秀繽紛耀眼。再加上科技燈飾打造夜間全區極具神祕感光環境，漫步浩瀚燈海，隨著園區不同的星際主題燈飾、燈光廊道，可以來一趟「光」的時空旅行。

2022宜蘭國際童玩藝術節7月2日至8月14日舉行，每天開園時間上午9點至晚上9點，邀請全國遊客，今年夏天到冬山河親水公園一起「酷樂宜夏」、跨越時空探索！活動相關資訊請上臉書https://www.facebook.com/YICFFF及官網https://www.yicfff.tw/ 查詢。

▲2022宜蘭國際童玩節自7/2~8/14舉行。