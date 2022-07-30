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社會 社會焦點 保障人權

他買毒欠「竹聯大哥」3千　還邀辣女友3P...慘被迷暈空氣槍凌虐

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵一隊，在日前接獲線報，1名竹聯幫信堂成員，因毒品買賣糾紛，不滿對方欠3千元還「約女友玩3P」，於是將人迷昏押往嘉義旅館逼簽本票，除此之外，還不爽朋友看牙醫時，診所報價不合理又態度不好，竟然大白天持鋁棒砸店，最後被警方逮捕到案。

警方調查，30歲的陳姓男子，因與竹聯幫信堂的30歲謝姓大哥購買1百包毒品咖啡包，雙方談妥1.6萬元成交，但是陳只付了1.3萬元，原本已經不爽的謝，又聽27歲身材火辣的黃姓女友告知「陳約我去汽車旅館玩3P」，氣得找來3名小弟復仇。

▲▼陳男向竹聯幫信堂大哥買毒欠3千，還邀其女友3P，慘被迷昏押往旅館囚禁毒打。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳男向竹聯幫信堂大哥買毒欠3千，還邀其女友3P，慘被迷昏押往旅館囚禁毒打。（圖／記者邱中岳翻攝）

謝姓大哥在4月間，以藉口約出陳姓男子，誘騙陳喝下摻有毒品 FM2 飲料後，痛毆陳男再將陳男塞入後車廂，強押至嘉義一家汽車旅館囚禁一晚，並以空氣槍、球棒射擊毆打凌虐被害人，要求陳男家屬交付30萬元處理此事。

最後陳姓男子被逼簽10萬元本票，透過電話向母親求助，母親匯款3萬元才讓陳姓男子獲釋，最後陳姓男子與其母親也立刻向警方求助，警方也立刻對謝姓男子等人展開調查，但調查期間，又發現謝姓男子還涉嫌在6月份，前往基隆一家牙醫診所砸店。

▲▼陳男向竹聯幫信堂大哥買毒欠3千，還邀其女友3P，慘被迷昏押往旅館囚禁毒打。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲竹聯幫信堂大哥不滿牙醫診所報價不合理，且又態度不佳，竟當街持鋁棒砸店。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼陳男向竹聯幫信堂大哥買毒欠3千，還邀其女友3P，慘被迷昏押往旅館囚禁毒打。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，謝姓男子陪同朋友前往基隆的一家牙醫看診，但是不滿診所報價不合理，口氣又不好，為了幫朋友出氣，2人竟然在光天化日之下，持鋁棒朝診所門窗猛砸，最後囂張揚長而去。

警方見時機成熟，在14日兵分多路前往逮人，在桃園一帶逮捕謝姓主嫌、黃姓女友以及3名小弟，並起獲鋼珠槍2把、鎮暴槍2把、手銬2副、存摺等證物，全案依妨害自由、恐嚇取財、傷害以及毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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