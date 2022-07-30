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英雄警變殺人犯！老實男被已婚渣女騙財騙色　翻臉槍殺3死2傷

▲▼ 。（圖／翻攝自網易新聞）

▲李強遭女友欺騙，氣得開槍殺人。（圖／翻攝自網易新聞）

記者崔子柔／綜合報導

四川省沐川縣一名36歲的員警李強26日持槍行兇後逃逸，警方開出10萬人民幣（約44萬台幣）懸賞金抓人，據了解，李強去年才因連救2名落水者登上媒體，現卻成了殺人犯，疑因遭已婚的女友欺騙而釀殺機。

根據《網易新聞》報導，李強離婚後，和已婚的楊女交往，楊女丈夫長期待在國外，2人育有8歲兒子和5歲女兒。楊女認識李強後，覺得警察職業好、社會地位高，一直說等丈夫回國後就會離婚嫁給他。

楊女沉迷打麻將不務正業，還整天做美容揮霍，李強為了她還到處借錢甚至去貸款，但在得知楊女不忠後，鄰居口中的「老實大好人」瞬間翻臉成了殺人犯。

▲▼ 。（圖／翻攝自網易新聞）

▲當地公安局公開李強照片，發出懸賞通告抓人。（圖／翻攝自網易新聞）

李強26日下午臨時回家，發現楊女和其他男人在家裡約會，讓他徹底崩潰開槍射擊楊女和該男，失去理智的他又開車到楊女娘家，槍殺楊女的兒女和公公，更為了銷毀屍體在屋內縱火，隨後開車逃往深山。

李強去年才因為在50天內，二度跳下水救回2名落水者的性命，受當地電視台採訪成為英雄警察，現卻因為遭女友欺騙，成了殺害3人的槍擊犯。

據了解，李強在抖音上最後的發文寫下，「可憐自己一身傲骨卻活得連豬狗都不如。可自己一生善良，終究躲不過人間疾苦。在這一無所有的年紀，竟然連快樂都給不了自己」，當地公安局人員認為，李強犯案是偶發事件，非無差別傷人。

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