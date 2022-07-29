快訊／今本土+22983！新北4065例最多　還有7縣市確診破千

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增22983例本土個案，另增306例外移入和57例死亡。本土個案中以新北4065例最多，其次為台中2685例、桃園2392例、高雄2313例、台北2299例、台南1906例和彰化縣1135例；目前仍有7縣市確診破千。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

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今日新增之22,983例本土病例，為10,431例男性、12,540例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,065例)、臺中市(2,685例)、桃園市(2,392例)、高雄市(2,313例)、臺北市(2,299例)、臺南市(1,906例)、彰化縣(1,135例)、屏東縣(719例)、新竹縣(657例)、苗栗縣(643例)、雲林縣(636例)、新竹市(551例)、宜蘭縣(512例)、花蓮縣(446例)、嘉義縣(436例)、南投縣(363例)、基隆市(326例)、嘉義市(301例)、臺東縣(278例)、金門縣(169例)、澎湖縣(139例)、連江縣(12例)。

指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為31例男性、26例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、54例具慢性病史、37例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至7月26日，死亡日期介於5月14日至7月26日。

▲指揮中心公布7/29確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）