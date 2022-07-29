幹細胞療法削2584萬「還醫死1人」　假醫師誆治癌騙7人...下場曝

▲假醫師楊嫌等人被涉嫌以NＫ細胞療法等詐騙癌患被周人及家屬，詐騙高額治療費用，被檢方起訴求刑，被台南地院裁定續押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

楊姓男子等7人以未經許可之幹細胞療法，並由無醫師資格者為他人進行治療，台南地檢署檢察官劉修言調查後，依組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺、加重竊盜及醫師法等罪嫌提起公訴並移審台南地院，由於楊嫌等人2年內獲近2600萬元暴利，犯後否認犯行，其中4名被告遭法院裁定繼續羈押。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，本案係被害人葉女之配偶及兒子提告，指稱其母親遭被告楊男等人注射不明針劑後緊急送往成大醫院急救，檢察官指揮台南市警局刑警大隊偵三隊蒐證並清查金流，調查後發現楊男僅曾就讀波茲南醫學大學學士後醫學系，未經醫師考試，也非合格執業醫師，只成立國際生技公司，就搭配護理師陳女、徐女，透過台灣免疫細胞應用協會（TICAA）高姓總監及黃姓顧問，自2019年6月起至2021年6月7日止，認識罹患肺腺癌等疾病之被害人葉女等 7人（罹患肺腺癌，2021年4月1日死亡）。

被告楊男等人自稱擁有Nature Killer Cell （簡稱NK療法；簡言之係從人體周邊血液抽離出NK，運用細胞激素培養及活化NK達到相當數量後，再用注射方式回輸人體）、WT-1（癌症疫苗）、Mesenchymal Stem Cell（MSC，間質幹細胞）、MSCGF（間質幹細胞生長因子）、Exosome（簡稱EXO，外泌體）等5種治療技術相互搭配，並以「於日本跟隨曾振武博士傳授NK(殺手細胞)療程經歷」、「要將血液送至日本給曾振武博士團隊來製作NK針劑」、「療法可以使腫瘤變小至消失」、「團隊還有其他醫生在做治療，日本那邊有專門的實驗室，有教授在幫忙培養細胞」、「WT-1是日本的癌症疫苗，可以提高免疫力」等詐術，提高上開病患接受彼等所安排療程之意願，同時自網路上下載並套印出現「衛生福利部印」字樣同意書，增加醫療行為的可信度。

檢方調查後發現，實際上該集團等人均未曾前往日本實驗室或曾與曾振武博士接洽，回輸或注射在病患身上之NK、WT-1全是透過被告鄭男與中國大陸籍的樂小姐聯繫自稱來自日本實驗室，而MSC針劑來自中國大陸北京，MSCGF（間質幹細胞生長因子）、EXO來自臺灣某醫學生物科技股份有限公司，在2年內至少向被害人詐取總金額達新台幣2584萬8200元。

偵辦過程亦發現護理師即被告陳女、徐女於2020年2月至6月間，接續在其所服務的「台北榮民總醫院新竹分院」內，竊取1C.C.塑膠空針頭100支及10 C.C.塑膠空針頭100支及酒精棉片100片（約1盒）等財物提供給被告楊男作為治療病人注射針劑等醫療耗材使用。

檢察官於起訴書中認定認為被告等人使用之細胞治療技術，依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法（下稱特管辦法）」規定，本應受衛生福利部對細胞治療技術之管理採高度管制，且渠等另使用未經衛生福利部核准臨床試驗及查驗登記核准之製劑，均未有經GTP或GMP認證通過所製造的產品或藥品，其中MSC、MSCGF或是EXOSOME屬於異體細胞或外泌體介入人體，輕則誘發免疫發炎反應，重則造成身體無法回復之傷害，甚至危害生命，其風險及功效完全不在預期可控之範圍，且喪失藥害救濟基金，補償或賠償核准藥物所造成的不預期傷害，然被告等人卻利用病患與家屬渴望治癒疾病、病急亂投醫之迫切心情，對病患佯稱擁有上開技術與治療，以提高病患接受彼等所安排療程之意願，貪圖滿足一己私欲，並置多位罹患癌症之病患權益於不顧，收取暴利（以衛生福利部核准之完整NK療程收費約在「23萬~175萬不等」，本被告楊男向被害人葉女家屬收取1次NK治療高達178萬，1次收取3期治療費用高達534萬）。

檢方調查後將楊嫌等7人起訴，檢方認定他們惡性重大，犯後均矢口否認犯行，均建請法院從重量刑，其中被告楊男、高女、陳女、鄭男經台南地院裁定繼續羈押。