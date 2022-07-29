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社會 社會焦點 保障人權

「霸社」受害者曝光！　淚揭5小時2萬誘拍私密影像內幕

王嵐的刺青明顯，使她難以否認自己就是影像主角。

▲王嵐的刺青明顯，使她難以否認自己就是影像主角。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

去年底，一系列女性的性影像在臉書社團「霸社」被以相同手法、定期預告外流。她們被散布的照片、影片內容十分相似：全裸自拍，擺出特定姿勢，並拍攝私密行為。本刊耗時半年調查，拆解此案犯罪者「Airdrop5」的連續詐騙手法，追蹤其如何與台灣規模最大、獲利鉅額的付費色情論壇「創意私房」合作、販售盈利，獨家揭露一樁受害者多達300人、同一加害者的網路性影像詐騙販售案。本刊採訪多名勇於露面的受害女性，說出她們如何陷入高明騙局，見證自己的私密影像不斷外流、遭受網路霸凌，置身地獄，奮力倖存，復原，甚至反擊的歷程與感受。

2021年12月29日，距離跨年只剩幾天，王嵐生活的城市正在熱鬧籌備燈會。她19歲，剛剪了人生最短的髮型，頭髮剃高至耳朵上緣，從背面看就像個小男生。她以為沒有人能認得她了：戴口罩、新髮型、還以袖套遮住手臂刺青。但從髮廊回家路上，一群男高中生仍在新崛江商圈攔下她，他們交換眼神，笑著問她：「這是妳嗎？妳是大茲吧？」眼前的手機螢幕上，是她的裸照。

邀約打工　5小時2萬

臉書社團「霸社」那天最新一個被外流性私密影像的女孩，正是王嵐。這個成員多達7萬人的臉書私密社團，已經連續好幾週有人固定分享女性被外流的性私密照片及影片。匿名的張貼者在4天前，便已預告王嵐是「下一個」，並附上她的IG生活照。那則貼文在當晚引起熱議，吸引數百人按讚留言；根據前例，他們都知道那會有多「好看」。

王嵐是第一個決定揭露此案的當事人。

▲王嵐是第一個決定揭露此案的當事人。

「他們應該在霸社裡面，也知道我是高雄人吧。霸社正好在講這件事情，我就正好在新崛江出現，（那天）我一個字都沒講，就離開了⋯（霸社）很多人認識我，看到是我特別興奮，我就知道在劫難逃了。」5個月後，我與王嵐聯繫上，她起初對陌生訊息抱持懷疑，以為我也是來騙照片的人，許久後才決定接受訪談，且願意以真名露面。她與我對坐在租屋處的地板上，未施妝容的臉上沒有情緒表情，但語氣苦澀。

2021年初，18歲的王嵐在抖音竄紅。隨手記錄兄妹好笑互動的短影片，吸引75萬人瀏覽，也使她的IG追蹤者突破1萬人。她稱自己的影片「沒那麼有質感」，但搞怪、可愛、有點暗黑風格的大尺碼照很受歡迎，每天都有無數的新追蹤者，和各式各樣的私訊湧入。

2021年6月9日，其中一則私訊引起她的注意。對方是名女攝影師，已經追蹤她3個多月，向她提出一份誘人工作，「她說陪客戶聊天，大陸那邊的客戶，報酬是5個小時2萬元。」報酬很高，王嵐直覺有異，問對方內容是否涉及18禁，「她不像外面那種招人直播，進去公司了才說要脫要秀，她一開始就講得很清楚，客戶多多少少就是會想要看。」她頓了一下說：「對需要這筆錢的人來說，不太像騙的。」

身為小網紅，王嵐收過各式廣告及詐騙訊息，這個名為「林喬」的女攝影師不像假帳號。她的頭像是年輕貌美的女生，時常看王嵐的IG動態；雖然是不公開帳號，但有1萬2千名追蹤者，也發過10幾則貼文，「我也很怕被騙，我看不到她的貼文跟限時動態，一直按追蹤，但她都不給我追蹤。」訊息來往間，對方以截圖證明，聊天平台建立在中國，有嚴謹的會員點數儲值系統，和客戶聊完後會兌現匯款給她；強調這並非詐騙，很多網紅跟他們長期合作，還有匯款證明為證。

收到訊息時，王嵐正經歷家暴，脊椎被前男友打斷，需要開刀。她當時在便利商店工作，薪水不足以支應3萬5千元的手術費，及6千元的護腰。前男友不打算負責，她也無法開口向家裡求助，她家境並不好，父母是聽障人士，多年來都得匯錢回家；17歲生日隔天，她便輟學離家工作，輾轉北中南的八大場所。

她的青春歲月沒有粉色泡泡，只有毛骨悚然。未成年的王嵐曾被打針餵毒、暴力對待，看盡人心險惡。她學會不要輕信他人，但會答應女攝影師，是因為她急需這筆錢。「脊椎打斷四節，斷掉碎裂壓到骨盆神經，躺著坐著站著都很痛…」她幽幽說：「我真的不是因為物欲，也不是無聊，是真的需要，我沒有任何人可以依靠。」站在超商櫃檯，她用手機回覆對方訊息，表示願意接下工作。

這半年，我聯繫上包含王嵐在內，5名在臉書霸社被以相同手法散布性私密影像的當事人。她們都是頗具知名度、追蹤者破萬的抖音或IG小網紅，年齡介於17到20歲之間；被外流的照片和影片內容也十分相似：全裸自拍，擺出特定姿勢，並拍攝私密行為。我與她們組成名為「揭發」的聊天群組，彼此比對受害細節，發現她們都被騙誘拍攝、影像遭到外流，身陷一樁精心策劃的性私密影像詐騙。

關注社群　取信小網紅

今年6月，揭發群組中另一個女孩，18歲的淯在放學後與我見面。2021年寒假期間，淯也收到女攝影師的訊息，她當時高二，是喜歡表演、自信外向的女生，抖音有15萬名追蹤者，一支短影片就超過百萬人觀看。

映入淯眼前的是假期打工機會，訊息同時也代表認同，象徵她躋身知名網紅的行列。「她傳來和其他女生的對話，截圖帳號中也有藍勾勾（IG官方認證）的女生，確定有成功轉帳，而且她強調不會很裸露，一對一聊天過程保密，對方有簽保密合約，而且（我）隨時可以退出，取得了我的信任。」她猶豫，卻也感到好奇，心想：「前面都那麼多比我有名的人都做了，應該沒什麼問題。」但對話轉移至微信後，很快偏離她的想像，中國客人想聊色情內容，並不斷要求拍攝私密影片。

淯在抖音擁有許多粉絲，成為犯罪者的目標。（王漢順攝）

▲淯在抖音擁有許多粉絲，成為犯罪者的目標。

「（一開始）我愛回不回的，後來他說如果拍的話，會提高金額，我猶豫了，後面就覺得好像可以信任…，」直到拍攝要求越來越過分，照片越拍越多張，淯慌了，傳訊息給女攝影師，「我跟她說可不可以不要？可以暫停嗎？她說服我，她也有在接這個，講很多好處，描繪加入這份工作後，生活品質變得很美好的情景…還說一定不會傳出去。」

女孩們並未意識到自己正落入高明的網路騙局。全芯創傷復原中心的心理師黃怡禎長期協助性創傷當事人，對於加害人善於取得信任、手法純熟感到詫異，「這個人透過IG、抖音，對她（受害人）的生活跟個性有些掌握，他挑選過受害人，」可能知道她們缺錢或正在放寒暑假，「我們接到推銷電話，一定是馬上掛掉，防衛心、警覺心很高，但如果從生活圈慢慢靠近，我們不會一直築起高牆，這是人的本能。」

情緒勒索　強要私密照

加害者還透過情緒勒索的手法，操弄女孩的心理，使她們看似「自願」拍攝，其實是被迫選擇。 「她們跟女攝影師有建立關係，（碰到問題）一定先問她。她們其實都有求助，只是求助錯人，一個本來就在計畫裡面的人。」黃怡禎指出受害者孤立無援，「加害人用一個黑臉、一個白臉的方式，使被害人無處可逃，在這二堵牆之間一直來來回回，最後被推往某個方向。」

淯的個資外流後，在網路和現實世界都被騷擾。（王漢順攝）

▲淯的個資外流後，在網路和現實世界都被騷擾。

淯將自己關在房間裡，沒有多少時間能反應或尋求幫忙。反悔會是什麼結果？對方會大肆宣揚她不敬業？或是被說接下「這種工作」？「（他們）不斷說服，一直密（訊息）。」不得不拍的感覺嗎？「有一點…因為（一開始）已經答應了。」淯細聲說。

王嵐的拍攝過程也充滿情緒操弄。當她要求暫停並預支款項時，女攝影師傳來客戶不滿的對話截圖，暗示客戶將拒絕付款，對話包含：「妳給我介紹這個是怎樣？要聊不聊的。」「我在你們那邊的點數還有多少？（意指不再加值）」兩方施壓，王嵐還對女攝影師產生愧疚感，「我很慌，客戶生氣了，還讓人家（指攝影師）被罵，要趕快把這件事情完成，都聊到現在了，卻一毛錢都拿不到？」當客戶再次跟她要照片時，她順從接受對方所有要求。

「只要一張照片拍下去，後面就更不用講了，所有照片，甚至連影片都可以，反正我第一張都拍了，不如趕快把錢拿到。」這在邏輯上說不通，卻是詐騙受害人常見的心理現象，「面對我們無法控制的事時，會有各種催眠自己的方法。講白話是被硬上，覺得沒有辦法（拒絕），但這就會變成被抨擊的點，因為沒有具體拒絕。」黃怡禎說。

我聯繫上的受害者，沒有人拿到允諾的2萬元，甚至任何費用；照片全數送出的那刻，客戶便將她們封鎖，女攝影師則再也沒回過訊息。王嵐事後發覺，攝影師跟客戶根本是同一個人在自導自演，攝影師的大頭照還取自上一個受騙網美，「心情很糟糕，很錯愕…而且我竟然為了一個人渣而感到愧疚。」她淒然笑笑。

她刪除所有對話訊息，怕被任何人發現這段不堪遭遇，再也沒用過那支手機。她不斷說服自己對方只是收藏意淫，影像不會外流。但4個月後，陸續有人私訊王嵐的IG，「有大陸人、有台灣人，他們問：『這是妳嗎？』我沒有理他們，是不是同一個人辦別的帳號來騙我照片？我當下很慌，馬上刪掉訊息。」

她刪除所有對話訊息，怕被任何人發現這段不堪遭遇，再也沒用過那支手機。她不斷說服自己對方只是收藏意淫，影像不會外流。但四個月後，陸續有人私訊王嵐的IG，「有大陸人、有台灣人，他們問：『這是妳嗎？』我沒有理他們，是不是同一個人辦別的帳號來騙我照片？我當下很慌，馬上刪掉訊息。」 當時王嵐並不知道，影像真的外流了，更無法想像，她的影像本來就是要拿來販售的。

善於取信及情緒操弄的詐騙手法

觀察受害者。接觸前，女攝影師已追蹤受害者IG 3個月，觀察其生活、個性與弱點。對受害者來說並非陌生人或廣告帳號。

提出邀約。女攝影師挑時機提出「5小時2萬元」的聊天工作，依受害者個性說明工作尺度，並附上多項證據證明真實性。

可信的運作機制。女攝影師清楚解釋付費聊天的運作機制，平台建立於中國，透過客戶儲值點數「買」聊天時間。

一對一空間。受害者答應後，便進入一對一聊天室。受害者相信私密影像只有2人會看到，且客戶是距離遙遠的外國人。

高明的情緒操弄。受害者不願配合時，女攝影師不斷安撫說服；表現被客戶責備，使其產生愧疚感。二方情緒操弄下，受害者只能繼續拍攝。

《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。
《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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