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幼兒園男童撞壞手錶　荒唐爸竟要老師賠償！千人傻眼：請國賠好了

▲▼智慧手錶,智慧型手錶。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲男童摔壞手錶，家長想要求老師賠償。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者崔子柔／綜合報導

年紀小的學童在貪玩、好動的年紀，難免會和同學發生碰撞，不少家長對後續處理的要求總讓人大開眼見。一名就讀幼兒園的男童近日在體能課摔壞手錶，其父親竟稱「應該要老師賠償」，讓不少網友傻眼。

「是我認知有問題？還是恐龍家長太奇特」網友昨（28）日在臉書社團「爆怨公社」分享他在其他社團看到的貼文，一名媽媽指出，就讀私立幼兒園的大兒子上體能課時和同學發生碰撞，人沒有受傷但手錶掉在地上壞了。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲網友發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

該名媽媽打算再買一支手錶給兒子，但她疑惑「這個費用應該要自行吸收嗎？還是應該要請對方家長賠償呢」，並稱老公認為手錶是在課程中壞掉，「應該要讓老師賠償」。

文章吸引超過千人按讚，不少網友認為該家長邏輯太荒唐，紛紛表示「申請國賠好了」、「有本事讓小朋友帶請小朋友自己保護好自己的東西，從小教導小朋友保護自己的東西」、「如果讀公幼，搞不好要申請國賠了」、「遇到史上最年輕的碰瓷幫」，也有人建議，「高貴的手錶還是好好收藏的好，在幼兒園難免都會碰撞」、「害怕損壞就不應該讓孩子帶去學校」。

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