花蓮某托嬰中心3月大女嬰　呼吸中止送醫不治！檢介入調查

▲花蓮某托嬰中心3月大女嬰，呼吸中止送醫不治。（示意照／記者周宸亘攝）

中央社記者張祈花蓮縣28日電

花蓮某托嬰中心日前發生3個月大女嬰呼吸中止，因缺氧時間超過30分鐘，經治療後仍離世。縣府指出，托育人員涉過失致死，由檢方調查中，縣府預計8月4日召開檢討會。

無黨籍縣議員楊華美今天在臨時大會指出，這起死亡事件是花蓮10多年來第一起托嬰中心造成嬰兒死亡的悲劇，但從縣府後續處理，卻只看到縣府手忙腳亂、傲慢。楊華美指出，事發後家屬沒有得到應有的協助，包括監視器畫面不完整、報案過程、孩子保險、補助及諮商等，都是家長自行詢問，顯示托嬰安全仍有很多結構性問題要改善，將組專案全面檢視。

花蓮縣政府社會處長陳加富會後接受媒體聯訪指出，14日當天即派員至托嬰中心調閱監視器畫面，按照流程啟動分工陪伴，也聘請專家學者組成小組進行調查，各項原因仍在綜合判斷中，預計8月4日將召開檢討會議。 陳加富指出，這家托嬰中心核定60床，事發當天收托55床，人力比1比5；因女嬰不幸離世，涉及過失致死部分，已啟動司法程序調查。

至於議員質疑事發後處理程序，陳加富表示，對整起事故感到非常遺憾，會重新檢視原有機制是否有需修正補足之處。 花蓮縣政府社會處統計，花蓮共4家托嬰中心、3個公托照顧2歲以下幼兒，縣府每3年評鑑1次，這間托嬰中心2018年評鑑為甲等，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無法入園，延後辦理評鑑。