為翹臀比賽拼了！女模自創性愛減肥法　每週壞壞20hrs出現驚人變化

▲《花花公子》模特兒卡洛琳娜萊克自創了「性愛減肥法」來幫助自己消耗卡路里，下同。（圖／翻攝自IG／carollekker_）

記者葉睿涵／編譯

巴西2022年度翹臀小姐大賽即將在8月5日於聖保羅展開，參賽的15名決賽選手如今正馬不停蹄地為比賽做準備，希望能一奪桂冠，而其中非洲版《花花公子》的雜誌模特兒卡洛琳娜萊克（Carolina Lekker）的備戰方式最引人注目，因為她自創了一套「性愛減肥法」，希望能藉此奪下冠軍寶座，卻也讓她的身體出現了驚人變化。

據《每日郵報》報導，身材玲瓏有致、有著38吋（96公分）傲人翹臀的萊克，是極具冠軍相的熱門人選之一。不過，為了確保自己能穩拿冠軍，萊克自創了一套「性愛減肥法」，希望能通過多次性愛來減掉更多的體重。

萊克表示，「我想要減掉13磅（約6公斤），所以為了燃燒更多卡路里，我每週至少有4天必須從事性行為5小時，這樣我就可以快速瘦下來，而且這對我們的健康有好處。性愛是我的樂趣，同時又結合了健身，讓我能愉快地為決賽做更多準備。」

為了確保「性愛減肥法」的成效，並幫助她在性生活的表現更好，萊克甚至還改變了自身的飲食習慣，不再喝汽水、乳製品、高脂肪食品和過量的酒精，「我現在開始吃大量的黑巧克力、香蕉、雞蛋和蜂蜜，來達成更好的瘦身效果」。

然而，過度縱慾也為萊克的身體帶來了一些傷害，她承認自己的激素分泌最近有了一些變化，而且身體在靜止不動時，靜止心率也有所增加。然而萊納堅稱，她會在在嚴格的訓練結束後休息幾天，「對我而言，週日是個神聖的日子，因此我每個週日什麼都不會做，而週間的其他日子，我則會輪休來讓休養身體」 。