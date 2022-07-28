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中市和平區長林建堂「賣官入獄」　又被追出拿589萬回扣

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市和平區前區長林建堂涉貪汙，中檢今偵結將他起訴。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

2020年因收賄賣官遭判刑1年、褫奪公權3年的台中市和平區前區長林建堂，檢警另外查出，林在任職期間將謝姓約雇員轉任至清潔隊員，因謝在工程事務頗有涉略，地方上將他稱為「老三」，影響力僅次林建堂、公所秘書，林要求謝擔任白手套，涉嫌從前瞻計畫補助自來水工程中，向6間廠商收取589萬元回扣，台中地檢署偵結，依貪汙罪將林、謝起訴，向法院求重刑。

2014年元月《地方自治法》修正，直轄市山地原住民區長由官派改為民選，林建堂當時即表態參選台中市和平區長。他因需要競選資金，找上地方人士王秋助，並允諾若選上區長，就會提供王的兒子機要秘書一職，王便資助林20萬元。

後來林順利當選區長，也信守承諾讓王的兒子擔任機要秘書，但2016年12月王男兒子被林要求走人，王不滿兒子未做滿4年任期，怒向檢方提出檢舉，經起訴，一、二審法院均認定林男犯下「準受賄罪」，將他判刑1年、褫奪公權3年。案經上訴，最高法院駁回，全案定讞。

檢、廉又查出，林建堂（66歲）當上區長後，將原本擔任和平鄉建設課的約僱員謝震宇（54歲）轉任為台中市清潔隊員正式職缺，因謝熟稔工程事務，林時常指派謝處理建設課業務，業界內廠商都以「老三」稱呼謝（老大指林建堂、老二為區公所秘書）。

2019年，林建堂經台中市政府向水利署申請前瞻計畫補助辦理「無自來水地區供水改善計畫第三期」，共有6個設計及工程採購案，由於林建堂在選舉花了太多錢，有積欠債務，遂與謝共謀從上述工程向廠商暗中收取10～15%的回扣。

同年8月1日，一名林姓廠商分別以162萬餘元及156萬餘元取得2個標案，謝得知，隔天便主動聯繫林姓廠商並邀請至清潔隊辦公室見面，稱「該要處理的工作，要處理好」，再用手指比出「1、5」等數字，暗示林姓廠商要支付15%回扣金（共約48萬元），廠商為避免後續設計監造承攬遭刁難，向朋友借錢以分期方式交付回扣給謝。

另有一名呂姓廠商，在同年月某日接到謝的電話告知「想承攬就需按比例交付回扣」，謝又從中獲取約140萬元回扣；其餘廠商得標後，也遭謝告知「我這邊有規矩的」，甚至囂張地說「沒有交會比較麻煩」，因擔心後續會收不到款項，廠商幾乎全數乖乖上繳。

林建堂、謝震宇共從6間廠商收取589萬元回扣，林將這筆錢用於償還個人土地債務、競選經費等。案經廉政署掌握情資，台中地檢署去年4月至6月多次發動搜索，並將已在獄中服刑的林借提訊問，林起先坦承收受回扣，但後來又翻供，辯稱未授權讓謝向廠商收錢。

謝坦承擔任白手套，惟否認有向林姓廠商收取15%回扣；謝說，林有請他帶話給廠商「是否願意贊助」，當時雖感到為難，但考量自己跟胞妹都在公所上班，就答應林的要求。

檢方認2人觸犯貪污治罪條例的「經辦公用工程收取回扣罪」，林建堂還是累犯，破壞政府公務員形象，腐蝕國家社會法治根基，犯後狡辯卸責，且沒繳回犯罪所得，中檢已扣押銀行帳戶， 聲明法院從重量刑。

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貪汙自來水工程林建堂和平區長

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