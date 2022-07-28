全台首次肺癌治療滿意度調查：6成癌友收入減1萬、1／4失去工作

▲世界肺癌日記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

肺癌蟬聯12年頭號奪命腫瘤，近6成癌友確診時已晚期。社團法人肺長壽協會完成國內首份的「肺癌治療滿意度大調查」，結果顯示晚期肺癌病友中，9成因治療直接影響工作與收入，且6成月收減少1萬以上，此外，每4名癌友中，就有1人罹癌失去工作，生活、經濟都受影響。

社團法人肺長壽協會「肺癌治療滿意度大調查」，共回收1956份有效問卷，調查也發現晚期肺癌癌友中，半數以上扮演家中的經濟支柱，抗癌同時還得維持工作收入，才能撐起家計。另外，調查也顯示，適合標靶藥物患者僅54%有健保給付、適合免疫治療或免疫合併療法者，僅有40%獲得健保給付，顯示健保給付是影響治療滿意度的關鍵。

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「治療副作用帶來的不便，最令晚期肺癌癌友困擾！」肺癌長壽協會理事長Alan表示，近80%患者因治療導致體力變差、易疲倦，50%身體功能受損影響工作起居，約30%認為治療造成工作及收入上的不便。根據健保署最新資料，去年在癌症治療給付的健保資源分配上，免疫治療僅占4% ，但本土研究顯示，有近37%的肺癌患者適合使用免疫治療或免疫合併治療，顯示健保在免疫治療的資源投注上 ，應更貼近實際需要。

▲社團法人肺長壽協會完成國內首份的「肺癌治療滿意度大調查」。（圖／記者嚴云岑攝）

台灣年輕病友協會理事長劉桓睿分享，此次調查發現，晚期肺癌患者在治療上已明顯對勞動力帶來衝擊，60歲以下的晚期患者中，55%扮演家中的經濟支柱，其中9成表示治療已直接影響工作出勤，且收入降低幅度不低，65%月收至少減1萬，更有高達25%的癌友因此失去工作。

他強調，「癌症治療影響的不僅是個人，更可能是家庭、甚至整個社會的勞動力結構！」晚期肺癌病友王先生坦言，傳統化療的副作用讓他苦不堪言，不僅工作因此中斷，甚至長達半個月全身虛弱，幾乎只能臥病在床。

為響應2022年世界肺癌日，肺長壽協會、台灣年輕病友協會與肺肺揚揚台大雲林肺癌病友會等三大病友團體，齊呼籲政府重視肺癌治療需求。台大雲林分院胸腔醫學中心主治醫師陳崇裕也表示，國外研究顯示，對於晚期肺鱗癌患者，免疫合併化療存活期為化療2.3倍，盼健保能儘速跟上國際趨勢，改善晚期肺鱗癌治療需求。