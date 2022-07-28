北市勞動局長陳信瑜涉貪！凌晨交保一臉疲憊喊：時間真的拖很長

▲陳信瑜涉貪交保，一臉疲憊步出北檢 。（圖／記者游宗樺攝）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

台北市勞動局長陳信瑜涉嫌違法動支首長特別費，並向丈夫經營的異象國際公司購買紅酒，核銷私人花費，另外又被台北市議會告發疑似洩漏勞動檢查職掌機密遭檢調約談。台北地檢署27日經過漏夜複訊，依違反《貪汙治罪條例》等罪於28日凌晨諭令陳信瑜20萬元交保。而她在面對大批媒體時，不忘問候記者，「辛苦了，時間真的拖很長」。

回顧整起事件，台北市政風處4月13日公布1份調查報告，顯示陳信瑜在3月間指示勞動局部署，針對《鏡電視》、《鏡周刊》傳出大規模解雇風聲進行調查，結果在勞動檢查隔天，民眾黨立委賴香伶、蔡壁如就舉行記者會，針對相關議題提出質疑。

政風處調查發現，立委記者會所提出的文件翻拍照片，與勞檢報告資料相同，總結「有高度外洩疑慮」。台北市議會就根據這份政風調查結果，向北檢提出告發，請檢察官調查陳信瑜是否違反《個資法》、《刑法》洩密罪等罪。

同時，市議員游淑惠也在媒體群組發文，質疑陳信瑜使用首長特支費疑涉不法。為此，陳信瑜曾到市議會民政委員會進行專案報告，她表示，同仁因公外出誤餐或同仁因對外公關需要的餐飲，皆請同仁報她的特支費核銷，根據「各級政府機關特別費支用規定及公職人員利益衝突迴避」，特支費在1萬元以內可以向任何人購買商品，包括家人，且每年有10萬元的額度。

陳信瑜當時道歉並表示，議員索取相關資料後，再次檢視才發現，她使用首長特支費購買禮品贈與社團及員工尾牙慰問摸彩，有2筆金額超出1萬元，分別為1萬5750元和1萬8900元，共超出1萬4650元，事後已立即向政風處自白，請政風處進行調查移送相關單位議處，她會依相關規定繳交罰款。

2起疑涉不法案件經告發與檢舉後，北檢27日指揮調查局台北市調處搜索2處地點，並以嫌疑人身分約談陳信瑜及相關證人，釐清勞檢洩密案，以及特別費疑遭不實使用、核銷案的相關案情。

陳信瑜被移送進入北檢時，面對大批媒體守候，還不忘提醒記者「大家辛苦了」、「這麼晚了，你們要報加班費喔」。全案經漏夜複訊，檢方於28日凌晨依違反《貪汙治罪條例》等罪諭令陳信瑜20萬元交保，而陳信瑜步出北檢時，一臉疲憊但仍維持一貫風格問候在場記者，表示「辛苦了，時間真的拖很長，不好意思」，而當被問到心情，她則回應，「只想先回家休息，其他一切遵照法院指示」。