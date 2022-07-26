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重現日式文化美學！北市耗資2億「錦町日式宿舍群」動工修復

▲▼「錦町日式宿舍群」舉行修復動工儀式，未來將有藝文展覽及餐飲體驗。（圖／台北市文化局提供）

▲「錦町日式宿舍群」舉行修復活化動工儀式，未來將規劃藝文展覽及餐飲體驗。（圖／台北市文化局提供）

記者林育綾／台北報導

台北市文化局透過「老房子文化運動計畫」引入民間力量修復活化文化資產，其中位於杭州南路的標的「錦町日式宿舍群」今（26）日舉行修復動工儀式，預計為期1年工期，耗資逾2億元經費進行修復活化，規劃將「日式全文化體驗」生活美學運用於文資活化，重塑過往錦町的文化意象，未來將有藝文展覽及餐飲體驗。

「錦町日式宿舍群」位於杭州南路2段61巷33、35號；37、39號；41、43號；45、47號；49、51號及金華街90號，透過「老房子文化運動計畫」，今日舉辦修復動工儀式，宣告營運團隊大樂司文創股份有限公司正式投入為期約1年工期。

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▲▼「錦町日式宿舍群」舉行修復動工儀式，未來將有藝文展覽及餐飲體驗。（圖／台北市文化局提供）

▲「錦町日式宿舍群」舉行修復動工儀式，未來將有藝文展覽及餐飲體驗。（圖／台北市文化局提供）

「錦町日式宿舍群」是日治時期建立的中等階級官舍宿舍群，民國96年公告登錄為台北市歷史建築，空間格局為日式住宅風格，外觀特徵為編竹泥牆外貼雨淋板、屋架為木桁架、屋面舖日式黑瓦，總體建築構造為木結構形式。

當初為了符合台灣氣候，全區建築配置為南北向，且群落規模龐大，整體配置完整，同時建物內外部空間仍保有日式建築之特色。

營運團隊規劃以1920年代後的在地風土為根基，保留歷史建築的人文底蘊，並打造通透舒適的無障礙空間及景觀步道，使民眾沉浸於文化地景，並透過文史展覽、藝文講堂、日式餐飲文化等，鼓勵在地故事傳唱，加深錦町周邊與在地居民的情感與歷史羈絆，再造歷史文化新據點。

▲▼「錦町日式宿舍群」舉行修復動工儀式，未來將有藝文展覽及餐飲體驗。（圖／台北市文化局提供）

▲▼預計保留歷史建築的人文底蘊，並打造通透舒適的無障礙空間及景觀步道。（示意圖／台北市文化局提供）

▲▼「錦町日式宿舍群」舉行修復動工儀式，未來將有藝文展覽及餐飲體驗。（圖／台北市文化局提供）

文化局期望，未來錦町日式宿舍群可與金華街今年9月開幕營運的「原台北刑務所官舍」相互輝映，藉由歷史建築的修復與再利用，將在地區域形塑為全台北市最大的日式宿舍群保存區域，串連周邊包含林務局局長舊宿舍、台灣大學潮州街7號、9號等日式房舍文化資產，都將於5年內加入修復及營運的腳步，打造文化路徑的都市再生。

「老房子文化運動計畫」實施迄今，歷經公告、媒合、計畫審查、修復，截至今年底預計將有22處老房子因民間熱忱投入，得以重生並對外開放，豐富了台北的文化魅力。

▲北市透過「老房子文化運動計畫」修復活化文化資產，其中位於台北愛國東路3號的日式歷史建築，經修復改造為藝文空間「MAD by Le Kief MSC」。（圖／台北市政府文化局）

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