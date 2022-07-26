他開「這款車」進得來速　麥當勞竟拒賣還要報警

▲得來速服務受民眾愛戴。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

為了讓顧客方便外帶，麥當勞推出得來速車道服務，台灣業者先前也說只要有輪子，不論是汽車、機車、腳踏車都能進得來速消費。不過英國北森麻實的一間麥當勞近日則拒絕一組顧客，因為他們駕駛馬車進入得來速車道，還差點請警方出面處理。

根據《每日星報》報導，網友Jake Sweet在6月21日中午時到該間麥當勞用餐，目睹2名男子駕駛馬車進入得來速，麥當勞員工認為他們沒有搭乘「合適的車輛」，因此拒絕讓他們消費，馬車駕駛則堅稱他們是開原始車輛，雙方便引起爭執。

直到該店麥當勞主管出面表示，若他們再不離開要報警處理，馬車駕駛才無奈離去，並向現場受影響的其他顧客道歉。Jake Sweet則送了一個漢堡給他們，因為許多地區都有人騎馬或駕駛馬車，他能理解他們被拒之門外的感受。

▲英國一間麥當勞得來速拒賣給馬車駕駛。（圖／達志影像／美聯社）



麥當勞一名發言人指出，得來速是設定給汽車、貨車、卡車等適合上路的代步車駕駛，為了保障員工和其他顧客的安全，無法服務行人、自行車騎士、馬車駕駛等。

但英國其他麥當勞分店曾有馬車駕駛，甚至是直接騎馬進得來速，還成功買到漢堡的案例，因此無法確定是否只有該分店拒絕給馬車提供服務。