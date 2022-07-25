遭指「禿鷹集團」　名律師告光洋科小股東誹謗結果出爐

▲名律師王炯棻在光洋科經營權爭奪戰之際，到北檢控告股東登廣告涉嫌誹謗。（資料照／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

光洋科去年底上演經營權之爭，有署名小股東的蔡亦崴當時登報直指「禿鷹集團咬錯獵物，光洋科不是綿羊是鐵牛」、「台鋼盟謝裕民、王炯棻、方振名等人七大罪」，王炯棻不滿名譽受損，遞狀控告蔡涉嫌公然侮辱、誹謗，台鋼也控告光洋撐傘團長莊世雄妨害名譽，台北地檢署25日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

光洋科2021年11月5日董事會臨時動議，解除董事長馬堅勇職務，改由玉璟公司代表王炯棻擔任新董事長，馬隨後召開記者會質疑解任程序違法，鬧出董座雙胞案，經營權大戰班上媒體版面，陸續有人刊登報紙廣告，質疑光洋科是禿鷹集團，另有光洋集團員工組成「撐傘團」，表達支持馬堅勇的立場。

王炯棻為此曾親自到台北地檢署按鈴，遞狀指控廣告內容所列「土地合約假議題 只為混淆主管機關搶經營權」、「明明是突襲，硬掰合程序，好比球棒傷人卻說被害人沒反抗」、「聯貸玩金融槓桿吃公司，不為經營，實為奪取資源，再吃掉下一個標的物！」等七大罪，全都是不實指控，惡意中傷。

王炯棻表示，前董事長馬堅勇在未經董事會決議下，私自同意延展新創環保公司之不動產買賣契約，造成光洋科無法解除買賣契約，並依約沒收新創環保公司已付全部款項（新台幣3000萬元），作為違約賠償，馬堅勇明明涉嫌特殊背信罪，董事會將他解任合情合理。

蔡亦崴否認犯罪，主張自己提出質疑有所本。被台鋼控告的莊世雄則解釋，立委吳秉叡曾在國會質詢指出，某公司四處搶經營權，透過4大手法，涉入多家上市櫃公司，當時金管會主委黃天牧證實，已掌握該集團操控13家上市櫃公司，更有立委質疑，台鋼已經橫跨鋼鐵、通訊、石化等領域，但銀行對他們拚命放款卻貸後不理是一種放縱禿鷹的行為。

檢察官調查後認為，上市櫃公司是否遭禿鷹襲擊，攸關市場安定，經濟秩序，屬於可受公評之事，蔡亦崴、莊世雄根據個人觀察判斷，向公眾發聲，希望獲得重視關注，並不構成妨害名譽等罪，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。