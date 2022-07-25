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苗縣今年首例日本腦炎個案發生　民眾請加強防蚊

▲▼苗栗縣確診案例穩定緩降中，但12歲以下兒童周日確診比例高達22.59%，衛生局籲請家長及早安排學童童施打疫苗，保護孩童健康。（圖／苗栗縣政府提供）

▲苗栗縣確診案例穩定緩降，但12歲以下兒童周日確診比例高達22.59%，衛生局籲請家長及早安排學童童施打疫苗，保護孩童健康。（圖／苗栗縣政府提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣今(7月25日)新增新冠肺炎本土確診478例，其中男性211人、女性267人，18鄉鎮市僅苗栗市單日確診人數超過百人，全縣累積本土案例8萬9,044人，人口占比確診率達16.63%。數據顯示疫情正穩定緩降中，但自7月13日起12歲以下年齡人口占比超過14%，周日確診更達22.59%，目前正值暑假期間，衛生局也籲請鄉親加強落實防疫措施，家長及早安排學童童施打疫苗，保護孩童健康。

衛生局長張蕊仙表示，國內今年以來共新增10例日本腦炎確定病例，其中有1例為竹南鎮73歲男性，發病日為7月13日，症狀包括發燒、倦怠及四肢無力等，經就醫通報後確診，目前於加護病房治療中。個案住家周邊經勘查附近有豬舍，及鄰居設有鴿舍，感染源仍須釐清，場所環境已清消、懸掛誘蚊燈等。

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張蕊仙說大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

日本腦炎主要的傳染病媒是:三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，民眾應該避免被病媒蚊叮咬而感染，衛生局也請醫療院所加強警覺疑似個案病例及進行通報。

衛生局強調，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。

▲▼苗栗縣確診案例穩定緩降中，但12歲以下兒童周日確診比例高達22.59%，衛生局籲請家長及早安排學童童施打疫苗，保護孩童健康。（圖／苗栗縣政府提供）

▲▼苗栗縣確診案例穩定緩降中。（圖／苗栗縣政府提供）

▲▼苗栗縣確診案例穩定緩降中，但12歲以下兒童周日確診比例高達22.59%，衛生局籲請家長及早安排學童童施打疫苗，保護孩童健康。（圖／苗栗縣政府提供）

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