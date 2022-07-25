幼兒莫德納週末打氣回升！累積接種4萬4894劑「佔該年齡層5.6%」

▲指揮中心發言人莊人祥說明新冠疫苗接種情形。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

幼兒莫德納週末打氣回升，指揮中心今（25）日公布最新接種數，5天共接種4萬4894劑，佔該年齡層人口比例5.6%。指揮官王必勝表示，BA.5可能還會有一波疫情，加上目前兒童重症中，小於6歲嬰幼兒又佔比6成居多，呼籲家長盡快帶符合資格的孩童接種疫苗，增加保護力。

幼兒莫德納7/21發配開打，約有45萬劑疫苗可供6個月至5歲幼兒接種使用，指揮中心22日公布首日僅接種683劑，發言人莊人祥當時表示，疫苗發配第一天只有7縣市開打，且幼兒接種不像成人可以自行排隊，需要家人陪同，要等假日或晚上打氣才會比較旺，須看假日各縣市接種情形才能做後續評估。今日最新接種數出爐，經過週末接種人次顯著提升。

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，近期染疫確診數雖然持續下降，但全年齡層致死率仍有0.18%，每週有2萬多人感染，人流恢復後家長會帶小朋友出遊逛街，除了要防範小朋友的衛生習慣，打疫苗也是有效預防方法，應盡快帶兒童接種一、二劑，提升保護力。

指揮官王必勝補充，幼兒莫德納疫苗採購量充足，希望家長還是可以帶小朋友到各縣市的規畫施打站去施打。BNT幼兒疫苗正在進行簽約，採購程序已經定型化了，會盡快提供給家長做選擇。

王必勝提醒，雖然不少家長都在等BNT幼兒劑型，但該疫苗依仿單需要打3劑，且一、二劑須間隔3週、二、三劑須間隔8周，「相當於11星期、快3個月才能獲得完整保護力。」相較於莫德納僅需打兩劑、且比一、二劑間隔4至8周來得長。「疫情不等人」，呼籲家長至少要讓小朋友先打一劑，才能有效預防重症死亡。